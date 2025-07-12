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Крупнейшая спецконфискация денег в истории: по материалам ГБР суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн онлайн-казино "Pin-Up"

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Суд в Киеве конфисковал 2,6 млрд грн у онлайн-казино Pin-Up по материалам ГБР. Директор осужден за сотрудничество с агрессором, уклонение от налогов и легализацию средств.

Крупнейшая спецконфискация денег в истории: по материалам ГБР суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн онлайн-казино "Pin-Up"

В Киеве суд применил специальную конфискацию, взыскав в доход государства 2,6 млрд грн компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP". Такое решение стало возможным благодаря материалам Государственного бюро расследований, пишет УНН со ссылкой на сайт ГБР.

Детали

Сообщается, что суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым – директором онлайн-казино "Pin-Up".

Мужчина приговорен к пяти годам, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года по следующим обвинениям:

  • осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины);
    • участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины);
      • умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины);
        • легализация имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины);
          • служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

            В ГБР напомнили, что в рамках расследования деятельности данного онлайн-казино сотрудники Бюро и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

            Работали в структуре, заменившей МСЭК: ГБР ликвидировало схему помощи уклонистам на Житомирщине11.07.25, 14:40 • 2262 просмотра

            В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российской федерации, подсанкционными в Украине субъектами. Также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета вражеской страны и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против нашего государства.

            Сотрудники ГБР провели комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

            В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "лнр", наполняя таким образом бюджет врага. К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "сво"

            - отметили в ГБР.

            Само же онлайн-казино, как выяснило ГБР во время досудебного расследования, продолжает свою деятельность на территории россии и российских веб-ресурсах.

            Предварительно сообщено о подозрениях председателю и члену комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по фактам пособничества государству-агрессору и незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также по фактам пособничества государству-агрессору. Кроме того, о подозрениях сообщено владельцам онлайн-казино.

            Дополнение

            Заведующая отделением больницы Житомира и ее сообщница подозреваются в оформлении фиктивных групп инвалидности для военнообязанных мужчин. Стоимость услуги составляла 5,5 тыс. долларов США, а схема могла охватить более 100 человек.

            Павел Зинченко

            Павел Зинченко

            Криминал и ЧП
            Генеральный прокурор Украины
            Киев
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