Крупнейшая спецконфискация денег в истории: по материалам ГБР суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн онлайн-казино "Pin-Up"

В Киеве суд применил специальную конфискацию, взыскав в доход государства 2,6 млрд грн компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP". Такое решение стало возможным благодаря материалам Государственного бюро расследований, пишет УНН со ссылкой на сайт ГБР.

Сообщается, что суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым – директором онлайн-казино "Pin-Up".

Мужчина приговорен к пяти годам, с освобождением от отбывания наказания сроком на три года по следующим обвинениям:

В ГБР напомнили, что в рамках расследования деятельности данного онлайн-казино сотрудники Бюро и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

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В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российской федерации, подсанкционными в Украине субъектами. Также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета вражеской страны и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против нашего государства.

Сотрудники ГБР провели комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил Обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "лнр", наполняя таким образом бюджет врага. К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "сво"