Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список

Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" обнародовала перечень от Минэкономики моделей автомобилей, подпадающих под транспортный налог, или так называемый "налог на роскошь" в 2024 году, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, всего речь идет о 184 моделях таких марок как:

Aston Martin,

Audi,

Бентли,

BMW,

Кадиллак,

Ягуар,

Land Rover,

Lexus,

Мазерати,

Mercedes-Benz,

Порше, Ривиан,

Тесла

В ассоциации указывают, что сумма налога составляет 25 тыс. грн. "Уплатить его необходимо: физическим лицам - в течение 60 дней после получения уведомления; юридическим лицам - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации", - отмечают в Укравтопроме.

Под налог, как сообщается, попадают автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат.

Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 7100 грн, напоминают при этом в ассоциации.

В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом