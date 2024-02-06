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Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список

Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 00:30  •  3881 просмотра

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Ассоциация автопроизводителей Украины опубликовала список Министерства экономики моделей автомобилей, которые будут облагаться "налогом на роскошь" в 2024 году.

Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" обнародовала перечень от Минэкономики моделей автомобилей, подпадающих под транспортный налог, или так называемый "налог на роскошь" в 2024 году, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, всего речь идет о 184 моделях таких марок как:

  • Aston Martin, 
  • Audi, 
  • Бентли, 
  • BMW, 
  • Кадиллак, 
  • Ягуар, 
  • Land Rover, 
  • Lexus, 
  • Мазерати, 
  • Mercedes-Benz, 
  • Порше, Ривиан, 
  • Тесла

В ассоциации указывают, что сумма налога составляет 25 тыс. грн. "Уплатить его необходимо: физическим лицам - в течение 60 дней после получения уведомления; юридическим лицам - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации", - отмечают в Укравтопроме.

Под налог, как сообщается, попадают автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат.

Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 7100 грн, напоминают при этом в ассоциации.

В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом01 февраль 2024, 09:53 • 15135 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
land-roverLand Rover
audiAudi
tesla-incTesla Inc
ukrainaУкраина
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