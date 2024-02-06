Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список
Киев • УНН
Ассоциация автопроизводителей Украины опубликовала список Министерства экономики моделей автомобилей, которые будут облагаться "налогом на роскошь" в 2024 году.
Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" обнародовала перечень от Минэкономики моделей автомобилей, подпадающих под транспортный налог, или так называемый "налог на роскошь" в 2024 году, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, всего речь идет о 184 моделях таких марок как:
- Aston Martin,
- Audi,
- Бентли,
- BMW,
- Кадиллак,
- Ягуар,
- Land Rover,
- Lexus,
- Мазерати,
- Mercedes-Benz,
- Порше, Ривиан,
- Тесла
В ассоциации указывают, что сумма налога составляет 25 тыс. грн. "Уплатить его необходимо: физическим лицам - в течение 60 дней после получения уведомления; юридическим лицам - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации", - отмечают в Укравтопроме.
Под налог, как сообщается, попадают автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат.
Сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 7100 грн, напоминают при этом в ассоциации.
В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом01 февраль 2024, 09:53 • 15135 просмотров
Автомобили, подпадающие под "налог на роскошь" в 2024 году: обнародовали список
Ассоциация автопроизводителей Украины опубликовала список Министерства экономики моделей автомобилей, которые будут облагаться "налогом на роскошь" в 2024 году.
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