Автомобілі, які потрапляють під "податок на розкіш" у 2024 році: оприлюднили список
Київ • УНН
Асоціація автовиробників України опублікувала список Міністерства економіки моделей автомобілів, які будуть обкладатися "податком на розкіш" у 2024 році.
Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром" оприлюднила перелік від Мінекономіки моделей автомобілів, що підпадають під транспортний податок, або так званий "податок на розкіш" у 2024 році, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, загалом ідеться про 184 моделі таких марок як:
- Aston Martin,
- Audi,
- Bentley,
- BMW,
- Cadillac,
- Jaguar,
- Land Rover,
- Lexus,
- Maserati,
- Mercedes-Benz,
- Porsche, Rivian,
- Tesla
В асоціації вказують, що сума податку становить 25 тис. грн. "Сплатити його необхідно: фізичним особам - протягом 60 днів після отримання повідомлення; юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації", - зазначають в Укравтопромі.
Під податок, як повідомляється, потрапляють автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат.
Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні становить 7100 грн, нагадують при цьому в асоціації.
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