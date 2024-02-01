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У січні 2024 року продажі нових автомобілів в Україні зросли на 47% порівняно з попереднім роком

У січні 2024 року продажі нових автомобілів в Україні зросли на 47% порівняно з попереднім роком

Київ • УНН

 • 18938 перегляди

У січні 2024 року українці придбали 4,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% перевищило рівень купівлі автомобілів у січні 2023 року.

У перший місяць 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тисячі нових легкових авто, що на 47% перевищує показники минулого року. Про це повідомляє Ассоціація українських виробників "Укравтопром", передає УНН.

Деталі

Упродовж січня 2024 року українці придбали 4,4 тисячі нових легкових автомобілів. Даний показник на 47% перевищує рівень купівлі авто у січні 2023 року. Попит на нові легковики відстає від аналогічного періоду у 2021 року на 24%, проте показник є майже аналогічним до 2017 року.

Відтак на першому місці за обсягом продажів у січні 2024 року виявилася японська марка Toyota з результатом 764 авто, що свідчить про зростання на 31% порівняно з подібним періодом 2023 року.

Друге місце зайняла французька марка Renault з результатом 504 одиниць, покращивши свій минулорічний показник у 2,6 рази.

Третю позицію у рейтингу зайняв німецький Volkswagen з результатом 476 одиниць, що означає зростання на 133%.

На четвертому та п'ятому місцях розташувались чеська Skoda (312 одиниць) та японський Nissan (188 одиниць), остання марка показала зростання в 4,6 разів порівняно з січнем минулого року.

Додамо

Серед ТОП-10 марок також виділяються Hyundai (177 одиниць), Suzuki (160 одиниць), Peugeot (159 одиниць), Lexus (151 одиниць) та Mazda (149 одиниць). Бестселером січня 2024 року виявився кросовер Renault Duster, який купили 479 покупців.

Змінюються правила реєстрації машин: що варто знати автолюбителям06.08.23, 01:58 • 427063 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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