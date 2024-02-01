В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом
В январе 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% превысило уровень покупки автомобилей в январе 2023 года.
Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию
Британская разведка сообщает, что кремль включил остатки группы "вагнера" в состав росгвардии, чтобы усилить контроль над ними.
МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф
Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Международного суда ООН о нарушении Россией международного права в ее действиях в Украине - это первый случай, когда суд ООН вынес окончательное решение о нарушении Россией международного права.
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
Депутат Винницкого областного совета от партии Гройсмана мог инициировать действия по недопущению верующих Православной Церкви Украины в свой храм в Ладыжине.
"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек
Представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат призвал украинцев дождаться официальных подтверждений относительно последствий "взрывов" на военном аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.
В Крыму утром прогремела серия взрывов
Во временно оккупированном Крыму в районе Сак и Нижнегорского района 1 февраля прогремели взрывы, причем сообщения о по меньшей мере пяти взрывах в Нижнегорском районе.
Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия
Украина активно развивает партнерство в оборонной промышленности, заключив десятки соглашений о совместном производстве вооружений с более чем двумя десятками стран.
На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом
Пожар вспыхнул в складском здании птицекомплекса в Нововолынске, Волынская область, Украина, в 4 утра и был полностью ликвидирован к 7:30, никто не пострадал, причина пожара и ущерб устанавливаются.
Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен
Таможенники в Украине обнаружили 15 тонн новой одежды на сумму 20 миллионов гривен, спрятанных среди подержанной одежды в грузовике на границе с Польшей "Краковец-Корчова".
Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины
Глава Пентагона США Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время встречи обсудили дальнейшую совместную поддержку Украины против российской агрессии.