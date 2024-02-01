В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  39364 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  78716 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
  •  104509 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  108594 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
  •  108752 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  132724 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  155460 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160485 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157560 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174930 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
volkswagenVolkswagen
hyundai-motor-companyHyundai
toyotaToyota
nissanNissan
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом

В январе 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% превысило уровень покупки автомобилей в январе 2023 года.

Экономика •   •  9319 просмотра
В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом

Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

Британская разведка сообщает, что кремль включил остатки группы "вагнера" в состав росгвардии, чтобы усилить контроль над ними.

Война •   •  16521 просмотра
Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Международного суда ООН о нарушении Россией международного права в ее действиях в Украине - это первый случай, когда суд ООН вынес окончательное решение о нарушении Россией международного права.

Война •   •  21887 просмотра
МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Депутат Винницкого областного совета от партии Гройсмана мог инициировать действия по недопущению верующих Православной Церкви Украины в свой храм в Ладыжине.

Политика •   •  108594 просмотра
Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек

Представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат призвал украинцев дождаться официальных подтверждений относительно последствий "взрывов" на военном аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.

Война •   •  18990 просмотра
"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек

В Крыму утром прогремела серия взрывов

Во временно оккупированном Крыму в районе Сак и Нижнегорского района 1 февраля прогремели взрывы, причем сообщения о по меньшей мере пяти взрывах в Нижнегорском районе.

Война •   •  20516 просмотра
В Крыму утром прогремела серия взрывов

Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия

Украина активно развивает партнерство в оборонной промышленности, заключив десятки соглашений о совместном производстве вооружений с более чем двумя десятками стран.

Война •   •  21413 просмотра
Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия

На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

Пожар вспыхнул в складском здании птицекомплекса в Нововолынске, Волынская область, Украина, в 4 утра и был полностью ликвидирован к 7:30, никто не пострадал, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Криминал и ЧП •   •  18314 просмотра
На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен

Таможенники в Украине обнаружили 15 тонн новой одежды на сумму 20 миллионов гривен, спрятанных среди подержанной одежды в грузовике на границе с Польшей "Краковец-Корчова".

Криминал и ЧП •   •  17671 просмотра
Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен

Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

Глава Пентагона США Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время встречи обсудили дальнейшую совместную поддержку Украины против российской агрессии.

Политика •   •  17809 просмотра
Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины