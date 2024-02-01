В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом

В первый месяц 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тысячи новых легковых авто, что на 47% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром", передает УНН.

Детали

В течение января 2024 года украинцы приобрели 4,4 тысячи новых легковых автомобилей. Данный показатель на 47% превышает уровень покупки авто в январе 2023 года. Спрос на новые легковушки отстает от аналогичного периода в 2021 году на 24%, однако показатель почти аналогичен 2017 году.

На первом месте по объему продаж в январе 2024 года оказалась японская марка Toyota с результатом 764 авто, что свидетельствует о росте на 31% по сравнению с подобным периодом 2023 года.

Второе место заняла французская марка Renault с результатом 504 единиц, улучшив свой прошлогодний показатель в 2,6 раза.

Третью позицию в рейтинге занял немецкий Volkswagen с результатом 476 единиц, что означает рост на 133%.

На четвертом и пятом местах расположились чешская Skoda (312 единиц) и японский Nissan (188 единиц), последняя марка показала рост в 4,6 раз по сравнению с январем прошлого года.

Добавим

Среди ТОП-10 марок также выделяются Hyundai (177 единиц), Suzuki (160 единиц), Peugeot (159 единиц), Lexus (151 единиц) и Mazda (149 единиц). Бестселлером января 2024 года оказался кроссовер Renault Duster, который получил 479 владельцев.

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