На замовлення підпалив стратегічний об’єкт Укрзалізниці: диверсант отримав 8 років тюрми
Київ • УНН
Суд виніс вирок 22-річному мешканцю Закарпаття за диверсію та замах на умисне пошкодження майна. Він підпалив об'єкти "Укрзалізниці" та кур'єрської доставки, отримавши 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд засудив до 8 років позбавлення волі 22-річного чоловіка , який на замовлення підпалив стратегічний об’єкт Укрзалізниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Прокурором Закарпатської обласної прокуратури доведено вину 22-річного мешканця с. Грушово, Тячівського району у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та закінченому замаху на умисне пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України). Юнаку призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Повідомляється, що засуджений пішов на співпрацю проти власної країни намагаючись заробити "легкі кошти". Він погодився на пропозицію підпалити кілька стратегічних об’єктів в регіоні. Розрахунок мав здійснюватись після надання ним фото чи відео доказів скоєного.
Першим об’єктом стало приміщення однієї зі служб кур’єрської доставки. Юнак облив бензином та підпалив частину будівлі. Відзнявши усе на телефон та відзвітувавшись про виконання завдання молодик втік, а пожежа на об’єкті згасла самостійно. Коштів за роботу він так і не отримав.
Надалі, близько 1 години ночі підозрюваний підпалив об’єкт, що подає і регулює живлення на місцевому залізнодорожньому переїзді. Попри підпал, обладнання залишилося повністю функціональним.
Правоохоронці затримали юнака на наступний день після скоєного. До набрання чинності вироком суду він і надалі утримуватиметься під вартою у Закарпатській УВП №9 без можливості внесення застави.
Доповнення
Служба безпеки затримала агента фсб, який діяв на Чернігівщині. Зловмисник коригував ракетні удари по обласному центру та готував серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці.