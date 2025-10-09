$41.400.09
По заказу поджег стратегический объект Укрзализныци: диверсант получил 8 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Суд вынес приговор 22-летнему жителю Закарпатья за диверсию и покушение на умышленное повреждение имущества. Он поджег объекты "Укрзализныци" и курьерской доставки, получив 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По заказу поджег стратегический объект Укрзализныци: диверсант получил 8 лет тюрьмы

Суд приговорил к 8 годам лишения свободы 22-летнего мужчину, который по заказу поджег стратегический объект Укрзализныци. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Прокурором Закарпатской областной прокуратуры доказана вина 22-летнего жителя с. Грушево, Тячевского района в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения и законченном покушении на умышленное повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Юноше назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества

- говорится в сообщении.

Сообщается, что осужденный пошел на сотрудничество против собственной страны, пытаясь заработать "легкие деньги". Он согласился на предложение поджечь несколько стратегических объектов в регионе. Расчет должен был производиться после предоставления им фото или видео доказательств содеянного.

Первым объектом стало помещение одной из служб курьерской доставки. Юноша облил бензином и поджег часть здания. Отсняв все на телефон и отчитавшись о выполнении задания, молодой человек сбежал, а пожар на объекте погас самостоятельно. Денег за работу он так и не получил.

В дальнейшем, около 1 часа ночи подозреваемый поджег объект, подающий и регулирующий питание на местном железнодорожном переезде. Несмотря на поджог, оборудование осталось полностью функциональным.

Правоохранители задержали юношу на следующий день после содеянного. До вступления приговора суда в силу он и в дальнейшем будет содержаться под стражей в Закарпатском УИН №9 без возможности внесения залога.

Дополнение

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который действовал на Черниговщине. Злоумышленник корректировал ракетные удары по областному центру и готовил серию поджогов на объектах Укрзализныци.

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины
Закарпатская область
Украинская железная дорога
Черниговская область
Служба безопасности Украины
Чернигов