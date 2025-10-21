В Польше и Румынии задержали диверсантов РФ, которые через "Новую почту" в ЕС планировали серию взрывов и поджогов

Правоохранительные органы Польши и Румынии разоблачили масштабную диверсионную сеть, связанную с российскими спецслужбами, которая готовила взрывы и поджоги объектов на территории ЕС, путем отправки взрывоопасных посылок через сеть "Новой почты". Главной целью диверсантов стала инфраструктура украинской логистической компании, активно работающей в Европе. Об этом говорится в пресс-релизе СВР Румынии и Польской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Европейские спецслужбы совместными усилиями сорвали очередную попытку российских агентов дестабилизировать ситуацию в странах Европейского Союза. Согласно официальным сообщениям, расследование в Польше и Румынии разоблачило скоординированную операцию, в которой участвовали по меньшей мере трое граждан Украины, действовавших под непосредственным руководством российских спецслужб.

Мазовецкое отделение Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве проводит расследование под номером 1001-105.Ds.87.2025 относительно деятельности иностранной разведывательной службы – Российской Федерации – против Республики Польша и стран-союзников Европейского Союза

– говорится в сообщении польских правоохранителей.

Следователи установили, что агенты готовили акты саботажа, направленные на отправку в Украину грузов со взрывчатыми и зажигательными материалами, которые должны были детонировать во время транспортировки. Целью диверсии было запугивание населения и подрыв стабильности европейских стран, поддерживающих Украину.

Один из подозреваемых – гражданин Украины Даниил Г. – задержан польскими спецслужбами. Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности иностранной разведки и подготовке террористических актов диверсионного характера (статьи 130 и 65 Уголовного кодекса Польши). По данным прокуратуры, он действовал совместно с другими агентами, выполняя задания российских кураторов по подготовке взрывных посылок через "Новую почту", которые были перехвачены румынскими службами до момента активации.

После задержания Даниила Г. Окружной суд Варшавы 17 октября принял решение о заключении его под стражу на три месяца.

Параллельно в Румынии Служба разведки (SRI) в сотрудничестве с другими спецслужбами страны и международными партнерами предотвратила попытку поджога штаб-квартиры "Новой почты" в Бухаресте. Двое украинских граждан, прибывших в страну из Польши, передали в офис компании посылки с дистанционно управляемыми зажигательными устройствами, замаскированными под наушники и автомобильные детали.

Румынские спецслужбы вовремя идентифицировали и обезвредили взрывные пакеты, предотвратив катастрофу. Во время обысков у задержанных изъяли термит, нитрат бария и электронные компоненты дистанционного подрыва. По данным следствия, диверсанты проходили спецподготовку, характерную для сотрудников разведки.

Румынский суд принял решение о содержании двух подозреваемых под стражей в течение 30 дней.

Конкретные действия, предпринятые SRI, а также меры, предпринятые совместно с румынскими властями и внешними партнерами, привели к предотвращению попытки саботажа на национальной территории. Румынская разведывательная служба благодарит всех национальных и международных партнеров, участвующих в обеспечении безопасности граждан Румынии

– говорится в пресс-релизе румынских спецслужб.

Оперативные материалы обеих стран свидетельствуют, что эти действия являются частью более широкой кампании гибридных атак, направленных на логистическую инфраструктуру Украины в Европе. Похожие случаи уже фиксировались в Германии, Чехии и Литве.

