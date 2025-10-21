$41.760.03
В Польше и Румынии задержали диверсантов РФ, которые через "Новую почту" в ЕС планировали серию взрывов и поджогов

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Польские и румынские правоохранители разоблачили граждан Украины, которые работали на РФ и планировали ряд диверсий в Европе, пересылая взрывчатку через "Новую почту".

В Польше и Румынии задержали диверсантов РФ, которые через "Новую почту" в ЕС планировали серию взрывов и поджогов

Правоохранительные органы Польши и Румынии разоблачили масштабную диверсионную сеть, связанную с российскими спецслужбами, которая готовила взрывы и поджоги объектов на территории ЕС, путем отправки взрывоопасных посылок через сеть "Новой почты". Главной целью диверсантов стала инфраструктура украинской логистической компании, активно работающей в Европе. Об этом говорится в пресс-релизе СВР Румынии и Польской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Европейские спецслужбы совместными усилиями сорвали очередную попытку российских агентов дестабилизировать ситуацию в странах Европейского Союза. Согласно официальным сообщениям, расследование в Польше и Румынии разоблачило скоординированную операцию, в которой участвовали по меньшей мере трое граждан Украины, действовавших под непосредственным руководством российских спецслужб.

Ч. Подрыв "Северного потока": суд в Польше отказал Германии в экстрадиции подозреваемого украинца.

Мазовецкое отделение Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве проводит расследование под номером 1001-105.Ds.87.2025 относительно деятельности иностранной разведывательной службы – Российской Федерации – против Республики Польша и стран-союзников Европейского Союза 

– говорится в сообщении польских правоохранителей.

Следователи установили, что агенты готовили акты саботажа, направленные на отправку в Украину грузов со взрывчатыми и зажигательными материалами, которые должны были детонировать во время транспортировки. Целью диверсии было запугивание населения и подрыв стабильности европейских стран, поддерживающих Украину.

Один из подозреваемых – гражданин Украины Даниил Г. – задержан польскими спецслужбами. Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности иностранной разведки и подготовке террористических актов диверсионного характера (статьи 130 и 65 Уголовного кодекса Польши). По данным прокуратуры, он действовал совместно с другими агентами, выполняя задания российских кураторов по подготовке взрывных посылок через "Новую почту", которые были перехвачены румынскими службами до момента активации.

Ч. В Харькове разоблачили тайный склад оружия, заложенный российскими спецслужбами для диверсантов.

После задержания Даниила Г. Окружной суд Варшавы 17 октября принял решение о заключении его под стражу на три месяца.

Параллельно в Румынии Служба разведки (SRI) в сотрудничестве с другими спецслужбами страны и международными партнерами предотвратила попытку поджога штаб-квартиры "Новой почты" в Бухаресте. Двое украинских граждан, прибывших в страну из Польши, передали в офис компании посылки с дистанционно управляемыми зажигательными устройствами, замаскированными под наушники и автомобильные детали.

Ч. По заказу поджег стратегический объект Укрзализныци: диверсант получил 8 лет тюрьмы.

Румынские спецслужбы вовремя идентифицировали и обезвредили взрывные пакеты, предотвратив катастрофу. Во время обысков у задержанных изъяли термит, нитрат бария и электронные компоненты дистанционного подрыва. По данным следствия, диверсанты проходили спецподготовку, характерную для сотрудников разведки.

Румынский суд принял решение о содержании двух подозреваемых под стражей в течение 30 дней.

Конкретные действия, предпринятые SRI, а также меры, предпринятые совместно с румынскими властями и внешними партнерами, привели к предотвращению попытки саботажа на национальной территории. Румынская разведывательная служба благодарит всех национальных и международных партнеров, участвующих в обеспечении безопасности граждан Румынии 

– говорится в пресс-релизе румынских спецслужб.

Оперативные материалы обеих стран свидетельствуют, что эти действия являются частью более широкой кампании гибридных атак, направленных на логистическую инфраструктуру Украины в Европе. Похожие случаи уже фиксировались в Германии, Чехии и Литве.

Ч. Жгли автомобили ВСУ: правоохранители сообщили о подозрении четырем диверсантам

Степан Гафтко

