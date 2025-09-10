$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 7018 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 18097 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 16951 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 20542 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 22816 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 51880 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 73414 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 58687 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 33950 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38102 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Краматорськ під масованим вогнем: кількість поранених зросла до 6, серед них - підлітки

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Краматорськ третій день поспіль зазнає масованих обстрілів, зафіксовано 15 ударів. Внаслідок атак 6 осіб отримали поранення, включаючи двох підлітків 16 та 17 років.

Краматорськ під масованим вогнем: кількість поранених зросла до 6, серед них - підлітки

російські загарбники третій день масовано обстрілюють Краматорськ. Внаслідок 15 обстрілів поранень зазнали 6 осіб, серед них двоє підлітків. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Третій день поспіль Краматорськ зазнає масових ворожих ударів. Тільки за сьогодні в місті вже 6 поранених внаслідок 15 обстрілів, у тому числі — 2 підлітка 16 і 17 років 

- повідомив Філашкін.

Філашкін також повідомив, що росіяни атакують безпілотниками різних типів. За його словами, загарбники роблять це з регулярними інтервалами, щоб постійно тримати людей у страху.

Як і вчорашній удар по Яровій, обстріли Краматорська — це чистий терор. Винищення і залякування — це все, чого хочуть росіяни 

- наголосив Філашкін.

10 вересня Краматорськ на Донеччині опинився під постійними атаками російських сил. За даними ЗСУ, обстріли не припиняються ані на годину, а місто атакують FPV-дрони, "Шахеди" та інші "крила".

У Донецькій області російські війська завдали удар по Краматорську, поцілили у відділення "Нової пошти", є загиблий і поранено дитину.

