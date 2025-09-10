Краматорськ під масованим вогнем: кількість поранених зросла до 6, серед них - підлітки

російські загарбники третій день масовано обстрілюють Краматорськ. Внаслідок 15 обстрілів поранень зазнали 6 осіб, серед них двоє підлітків. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Третій день поспіль Краматорськ зазнає масових ворожих ударів. Тільки за сьогодні в місті вже 6 поранених внаслідок 15 обстрілів, у тому числі — 2 підлітка 16 і 17 років - повідомив Філашкін.

Філашкін також повідомив, що росіяни атакують безпілотниками різних типів. За його словами, загарбники роблять це з регулярними інтервалами, щоб постійно тримати людей у страху.

Як і вчорашній удар по Яровій, обстріли Краматорська — це чистий терор. Винищення і залякування — це все, чого хочуть росіяни - наголосив Філашкін.

Доповнення

10 вересня Краматорськ на Донеччині опинився під постійними атаками російських сил. За даними ЗСУ, обстріли не припиняються ані на годину, а місто атакують FPV-дрони, "Шахеди" та інші "крила".

У Донецькій області російські війська завдали удар по Краматорську, поцілили у відділення "Нової пошти", є загиблий і поранено дитину.