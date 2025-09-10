Краматорск под массированным огнем: число раненых возросло до 6, среди них - подростки

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
15:04 • 7228 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 18390 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 17085 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 20661 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 22906 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 52023 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 73554 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 58786 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 33970 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38123 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.4м/с
54%
755мм
Популярные новости
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 43184 просмотра
На Винничине зарезали двух детей – погибли ученики 10 и 11 класса, подозреваемого задержали10 сентября, 07:52 • 12676 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 36874 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10 сентября, 10:25 • 37104 просмотра
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объектPhoto11:41 • 19147 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
13:48 • 18385 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 52019 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 36931 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 73551 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 58784 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Литва
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов12:07 • 5250 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 75289 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 68956 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 65202 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 133683 просмотра
Актуальное
Financial Times
Дія (сервис)
Шахед-136
Facebook
Instagram

Краматорск под массированным огнем: число раненых возросло до 6, среди них - подростки

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Краматорск третий день подряд подвергается массированным обстрелам, зафиксировано 15 ударов. В результате атак 6 человек получили ранения, включая двух подростков 16 и 17 лет.

Краматорск под массированным огнем: число раненых возросло до 6, среди них - подростки

российские захватчики третий день массированно обстреливают Краматорск. В результате 15 обстрелов ранения получили 6 человек, среди них двое подростков. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Третий день подряд Краматорск подвергается массированным вражеским ударам. Только за сегодня в городе уже 6 раненых в результате 15 обстрелов, в том числе — 2 подростка 16 и 17 лет 

- сообщил Филашкин.

Филашкин также сообщил, что россияне атакуют беспилотниками разных типов. По его словам, захватчики делают это с регулярными интервалами, чтобы постоянно держать людей в страхе.

Как и вчерашний удар по Яровой, обстрелы Краматорска — это чистый террор. Истребление и запугивание — это все, чего хотят россияне 

- подчеркнул Филашкин.

Дополнение

10 сентября Краматорск в Донецкой области оказался под постоянными атаками российских сил. По данным ВСУ, обстрелы не прекращаются ни на час, а город атакуют FPV-дроны, "Шахеды" и другие "крылатые".

В Донецкой области российские войска нанесли удар по Краматорску, попали в отделение "Новой почты", есть погибший и ранен ребенок.

Павел Зинченко

Война в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Краматорск