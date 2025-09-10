Краматорск под массированным огнем: число раненых возросло до 6, среди них - подростки

российские захватчики третий день массированно обстреливают Краматорск. В результате 15 обстрелов ранения получили 6 человек, среди них двое подростков. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Третий день подряд Краматорск подвергается массированным вражеским ударам. Только за сегодня в городе уже 6 раненых в результате 15 обстрелов, в том числе — 2 подростка 16 и 17 лет - сообщил Филашкин.

Филашкин также сообщил, что россияне атакуют беспилотниками разных типов. По его словам, захватчики делают это с регулярными интервалами, чтобы постоянно держать людей в страхе.

Как и вчерашний удар по Яровой, обстрелы Краматорска — это чистый террор. Истребление и запугивание — это все, чего хотят россияне - подчеркнул Филашкин.

Дополнение

10 сентября Краматорск в Донецкой области оказался под постоянными атаками российских сил. По данным ВСУ, обстрелы не прекращаются ни на час, а город атакуют FPV-дроны, "Шахеды" и другие "крылатые".

В Донецкой области российские войска нанесли удар по Краматорску, попали в отделение "Новой почты", есть погибший и ранен ребенок.