Краматорськ 10 вересня під безперервним обстрілом: троє поранених, серед них підліток
Київ • УНН
Краматорськ 10 вересня під постійними обстрілами російських сил. Зафіксовано поранення трьох осіб, серед них 16-річний підліток.
Сьогодні, 10 вересня, Краматорськ на Донеччині опинився під постійними атаками російських сил. За даними ЗСУ, обстріли не припиняються ані на годину, а місто атакують FPV-дрони, "Шахеди" та інші "крила". Про це повідомляють Сухопутні війська України в Телеграм, пише УНН.
Деталі
У центрі міста під ударом опинилися площа Миру, житлові квартали та місцевий ринок. Поліція повідомляє, що станом на 16:00 внаслідок обстрілів поранено троє людей, серед них 16-річний підліток.
Сухопутні війська наголошують, що атаки тривають від ранку до вечора, і місто фактично знаходиться в режимі постійної небезпеки. Місцеві жителі змушені ховатися в укриттях, тоді як рятувальні служби продовжують надавати допомогу постраждалим.
