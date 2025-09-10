Краматорськ 10 вересня під безперервним обстрілом: троє поранених, серед них підліток

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
13:48 • 6804 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 10660 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 14257 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 17999 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 44601 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 64896 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 53659 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 32287 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 36621 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 24501 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
44%
755мм
Популярнi новини
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 34205 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 40684 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17 • 38142 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 30994 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25 • 27457 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 6822 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 44618 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 31223 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 64915 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 53675 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів12:07 • 2534 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 73169 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 67160 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 63510 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 132032 перегляди
Актуальне
Financial Times
TikTok
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook

Краматорськ 10 вересня під безперервним обстрілом: троє поранених, серед них підліток

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Краматорськ 10 вересня під постійними обстрілами російських сил. Зафіксовано поранення трьох осіб, серед них 16-річний підліток.

Краматорськ 10 вересня під безперервним обстрілом: троє поранених, серед них підліток

Сьогодні, 10 вересня, Краматорськ на Донеччині опинився під постійними атаками російських сил. За даними ЗСУ, обстріли не припиняються ані на годину, а місто атакують FPV-дрони, "Шахеди" та інші "крила". Про це повідомляють Сухопутні війська України в Телеграм, пише УНН.

Деталі

У центрі міста під ударом опинилися площа Миру, житлові квартали та місцевий ринок. Поліція повідомляє, що станом на 16:00 внаслідок обстрілів поранено троє людей, серед них 16-річний підліток.

росіяни вдарили дроном по "Новій пошті" у Краматорську, є загиблий і поранено дитину - ОВА29.08.25, 16:18 • 3139 переглядiв

Сухопутні війська наголошують, що атаки тривають від ранку до вечора, і місто фактично знаходиться в режимі постійної небезпеки. Місцеві жителі змушені ховатися в укриттях, тоді як рятувальні служби продовжують надавати допомогу постраждалим.

Краматорськ під масованим ворожим обстрілом: понад 30 вибухів за годину23.08.25, 00:29 • 5428 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Донецька область
Сухопутні війська Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Краматорськ