Эксклюзив
15:04
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Краматорск 10 сентября под непрерывным обстрелом: трое раненых, среди них подросток

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Краматорск 10 сентября под постоянными обстрелами российских сил. Зафиксированы ранения трех человек, среди них 16-летний подросток.

Краматорск 10 сентября под непрерывным обстрелом: трое раненых, среди них подросток

Сегодня, 10 сентября, Краматорск в Донецкой области оказался под постоянными атаками российских сил. По данным ВСУ, обстрелы не прекращаются ни на час, а город атакуют FPV-дроны, "Шахеды" и другие "крылатые". Об этом сообщают Сухопутные войска Украины в Телеграм, пишет УНН.

Детали

В центре города под ударом оказались площадь Мира, жилые кварталы и местный рынок. Полиция сообщает, что по состоянию на 16:00 в результате обстрелов ранены три человека, среди них 16-летний подросток.

россияне ударили дроном по "Новой почте" в Краматорске, есть погибший и ранен ребенок - ОВА29.08.25, 16:18 • 3139 просмотров

Сухопутные войска отмечают, что атаки продолжаются с утра до вечера, и город фактически находится в режиме постоянной опасности. Местные жители вынуждены прятаться в укрытиях, тогда как спасательные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Краматорск под массированным вражеским обстрелом: более 30 взрывов за час23.08.25, 00:29 • 5428 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Донецкая область
Украинские сухопутные войска
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Краматорск