Краматорск 10 сентября под непрерывным обстрелом: трое раненых, среди них подросток

Сегодня, 10 сентября, Краматорск в Донецкой области оказался под постоянными атаками российских сил. По данным ВСУ, обстрелы не прекращаются ни на час, а город атакуют FPV-дроны, "Шахеды" и другие "крылатые". Об этом сообщают Сухопутные войска Украины в Телеграм, пишет УНН.

Детали

В центре города под ударом оказались площадь Мира, жилые кварталы и местный рынок. Полиция сообщает, что по состоянию на 16:00 в результате обстрелов ранены три человека, среди них 16-летний подросток.

россияне ударили дроном по "Новой почте" в Краматорске, есть погибший и ранен ребенок - ОВА

Сухопутные войска отмечают, что атаки продолжаются с утра до вечера, и город фактически находится в режиме постоянной опасности. Местные жители вынуждены прятаться в укрытиях, тогда как спасательные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Краматорск под массированным вражеским обстрелом: более 30 взрывов за час