Россияне ударили дроном по "Новой почте" в Краматорске, есть погибший и ранен ребенок - ОВА
Киев • УНН
В результате российского удара беспилотником по отделению Новой почты в Краматорске погиб 49-летний мужчина. 13-летняя девочка получила ранения.
В Донецкой области российские войска нанесли удар по Краматорску, попали в отделение "Новой почты", есть погибший и раненый ребенок, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
1 человек погиб и 1 ранен в результате российского удара по Краматорску. Враг попал беспилотником в отделение Новой почты. Погиб 49-летний мужчина, ранена 13-летняя девушка
По его словам, окончательный объем повреждений устанавливается.
"Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" - подчеркнул глава ОВА.
Ранее сегодня начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов сообщил о смертоносном вражеском обстреле в Константиновке.
"В результате очередного вражеского обстрела с применением ударного беспилотника типа FPV погиб работник одного из коммунальных предприятий громады, еще двое работников ранены. Пострадавшие во время выполнения служебных обязанностей передвигались на автомобиле коммунального предприятия по городу", - написал Горбунов в Facebook.
Это предприятие, по словам главы ГВА, ежедневно обеспечивает жизнедеятельность громады и отвечает за критически важные услуги для жителей, которые еще остаются в городе, без которых нормальное функционирование города невозможно. "В результате обстрела поврежден грузовой автомобиль коммунального предприятия", - отметил он.
Дополнение
По данным полиции Донецкой области, за прошедшие сутки в регионе семь человек получили ранения из-за российских атак. За 28 августа полиция зафиксировала 2 074 вражеских удара по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 13 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск. Славянск, поселок Новоявленка, села Иванополье, Иверское, Ильиновка, Петровка Вторая, Степановка. Разрушениям подвергся 91 гражданский объект, из них 58 жилых домов:
- Славянск россияне обстреляли трижды, в том числе двумя ракетами из ОТРК «Искандер-М» – ранили трех гражданских лиц, повредили 35 многоквартирных и 2 частных дома, 2 учебных заведения, 2 магазина, гостиницу, предприятие, баню, котельную, автомойку, 6 гражданских авто;
- трое раненых – в Константиновке, по которой враг нанес 8 ударов бомбой «ФАБ-250», РСЗО и дронами. Повреждены 6 многоквартирных и 9 частных домов, 2 магазина, 2 учебных заведения, дом культуры, 2 хозяйственных постройки, три гаража;
- есть раненый в Покровске. В Доброполье в результате попадания двух БПЛА «Герань-2» повреждено предприятие;
- в Дружковке бомба «ФАБ-250» попала за пределами населенного пункта. На Ильиновку войска РФ сбросили бомбу «ФАБ-250» – повреждены 2 многоквартирных дома;
- в Лимане вражеские дроны повредили многоквартирный и частный дома. В Петровке Второй Александровской ТГ БПЛА «Гербера» попал по частному дому;
- в Новодонецкой громаде в результате попадания дронов в Новоявленке поврежден частный дом, в Степановке – частное предприятие и железнодорожная инфраструктура, в Иверском – предприятие.
Кроме того, установлена информация об одном погибшем в Покровске и одном раненом в Белицком, пострадавших в результате обстрелов 27 августа.