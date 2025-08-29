$41.260.06
12:28 • 7462 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 11004 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 14254 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 31392 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 29759 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 45142 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 66947 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 63712 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 153977 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 75856 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
росіяни вдарили дроном по "Новій пошті" у Краматорську, є загиблий і поранено дитину - ОВА

Київ • УНН

 • 990 перегляди

Внаслідок російського удару безпілотником по відділенню Нової пошти в Краматорську загинув 49-річний чоловік. 13-річна дівчина отримала поранення.

росіяни вдарили дроном по "Новій пошті" у Краматорську, є загиблий і поранено дитину - ОВА

У Донецькій області російські війська завдали удар по Краматорську, поцілили у відділення "Нової пошти", є загиблий і поранено дитину, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

1 людина загинула і 1 поранена внаслідок російського удару по Краматорську. Ворог поцілив безпілотником у відділення Нової пошти. Загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину

- написав Філашкін.

З його слів, остаточний обсяг пошкоджень встановлюють.

"Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - наголосив голова ОВА.

Раніше сьогодні начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов повідомив про смертоносний ворожий обстріл у Костянтинівці.

"В результаті чергового ворожого обстрілу із застосуванням ударного безпілотника типу FPV загинув працівник одного з комунальних підприємств громади, ще двоє працівників поранено. Постраждалі під час виконання службових обов’язків пересувалися автомобілем комунального підприємства по місту", - написав Горбунов у Facebook.

Це підприємство, зі слів голови МВА, щодня забезпечує життєдіяльність громади та відповідає за критично важливі послуги для мешканців, які ще залишаються в місті, без яких нормальне функціонування міста неможливе. "Унаслідок обстрілу пошкоджено вантажний автомобіль комунального підприємства", - зазначив він.

Доповнення

За даними поліції Донеччини, минулої доби у регіоні сім людей зазнали поранень через російські атаки. За 28 серпня поліція зафіксувала 2 074 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ. Слов’янськ, селище Новоявленка, села Іванопілля, Іверське, Іллінівка, Петрівка Друга, Степанівка. Руйнувань зазнав 91 цивільний об’єкт, з них 58 житлових будинків:

  • Слов’янськ росіяни обстріляли тричі, зокрема двома ракетами з ОТРК «Іскандер-М» – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили 35 багатоквартирних і 2 приватних будинки, 2 заклади освіти, 2 магазини, готель, підприємство, баню, котельню, автомийку, 6 цивільних авто;
    • троє поранених – у Костянтинівці, по якій ворог завдав 8 ударів бомбою «ФАБ-250», РСЗВ і дронами. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 9 приватних будинків, 2 магазини, 2 заклади освіти, будинок культури, 2 господарських споруди, три гаражі;
      • є поранений у Покровську. У Добропіллі внаслідок влучання двох БпЛА «Герань-2» пошкоджено підприємство;
        • у Дружківці бомба «ФАБ-250» влучила за межами населеного пункту. На Іллінівку війська рф скинули бомбу «ФАБ-250» – пошкоджено 2 багатоквартирних будинки;
          • у Лимані ворожі дрони пошкодили багатоквартирний і приватний будинки. У Петрівці Другій Олександрівської ТГ БпЛА «Гербера» поцілив по приватній оселі;
            • у Новодонецькій громаді внаслідок влучання дронів у Новоявленці пошкоджено приватний будинок, у Степанівці – приватне підприємство і залізнична інфраструктура, в Іверському – підприємство.

              Крім того, встановлено інформацію про одного загиблого в Покровську та одного пораненого в Білицькому, які постраждали внаслідок обстрілів 27 серпня.

              Юлія Шрамко

              Війна в Україні
              Донецька область
              Україна
              Краматорськ