росіяни вдарили дроном по "Новій пошті" у Краматорську, є загиблий і поранено дитину - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського удару безпілотником по відділенню Нової пошти в Краматорську загинув 49-річний чоловік. 13-річна дівчина отримала поранення.
У Донецькій області російські війська завдали удар по Краматорську, поцілили у відділення "Нової пошти", є загиблий і поранено дитину, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
1 людина загинула і 1 поранена внаслідок російського удару по Краматорську. Ворог поцілив безпілотником у відділення Нової пошти. Загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину
З його слів, остаточний обсяг пошкоджень встановлюють.
"Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" - наголосив голова ОВА.
Раніше сьогодні начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов повідомив про смертоносний ворожий обстріл у Костянтинівці.
"В результаті чергового ворожого обстрілу із застосуванням ударного безпілотника типу FPV загинув працівник одного з комунальних підприємств громади, ще двоє працівників поранено. Постраждалі під час виконання службових обов’язків пересувалися автомобілем комунального підприємства по місту", - написав Горбунов у Facebook.
Це підприємство, зі слів голови МВА, щодня забезпечує життєдіяльність громади та відповідає за критично важливі послуги для мешканців, які ще залишаються в місті, без яких нормальне функціонування міста неможливе. "Унаслідок обстрілу пошкоджено вантажний автомобіль комунального підприємства", - зазначив він.
Доповнення
За даними поліції Донеччини, минулої доби у регіоні сім людей зазнали поранень через російські атаки. За 28 серпня поліція зафіксувала 2 074 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 13 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ. Слов’янськ, селище Новоявленка, села Іванопілля, Іверське, Іллінівка, Петрівка Друга, Степанівка. Руйнувань зазнав 91 цивільний об’єкт, з них 58 житлових будинків:
- Слов’янськ росіяни обстріляли тричі, зокрема двома ракетами з ОТРК «Іскандер-М» – поранили трьох цивільних осіб, пошкодили 35 багатоквартирних і 2 приватних будинки, 2 заклади освіти, 2 магазини, готель, підприємство, баню, котельню, автомийку, 6 цивільних авто;
- троє поранених – у Костянтинівці, по якій ворог завдав 8 ударів бомбою «ФАБ-250», РСЗВ і дронами. Пошкоджено 6 багатоквартирних і 9 приватних будинків, 2 магазини, 2 заклади освіти, будинок культури, 2 господарських споруди, три гаражі;
- є поранений у Покровську. У Добропіллі внаслідок влучання двох БпЛА «Герань-2» пошкоджено підприємство;
- у Дружківці бомба «ФАБ-250» влучила за межами населеного пункту. На Іллінівку війська рф скинули бомбу «ФАБ-250» – пошкоджено 2 багатоквартирних будинки;
- у Лимані ворожі дрони пошкодили багатоквартирний і приватний будинки. У Петрівці Другій Олександрівської ТГ БпЛА «Гербера» поцілив по приватній оселі;
- у Новодонецькій громаді внаслідок влучання дронів у Новоявленці пошкоджено приватний будинок, у Степанівці – приватне підприємство і залізнична інфраструктура, в Іверському – підприємство.
Крім того, встановлено інформацію про одного загиблого в Покровську та одного пораненого в Білицькому, які постраждали внаслідок обстрілів 27 серпня.