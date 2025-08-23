Краматорск под массированным вражеским обстрелом: более 30 взрывов за час
Киев • УНН
Поздно вечером 22 августа Краматорск подвергся массированному обстрелу, зафиксировано более трех десятков взрывов. Городская военная администрация призывает жителей оставаться в укрытиях из-за сохраняющейся угрозы.
В пятницу вечером, 22 августа, россияне массированно обстреляли город Краматорск (Донецкая область). Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение городской военной администрации.
Детали
Отмечается, что в период времени с 21:47 по 22:59 со стороны российских оккупационных войск произошел вражеский обстрел.
Было слышно более трех десятков взрывов (тип вооружения устанавливается) по Краматорску
В ГВА предупредили, что сейчас угроза обстрелов сохраняется, и призвали жителей находиться в безопасных местах.
Напомним
российские войска днем 22 августа нанесли удары по частному сектору в Краматорске Донецкой области. Пострадали три человека.
