20 августа, 15:55 • 15234 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 53049 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 36481 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 63570 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 235701 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 79379 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 74476 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69703 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 230248 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 181954 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направлении

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ поразили вражеский танк, уничтожили квадроцикл, пушку и пехоту оккупантов. Эпизоды имели место на Краматорском направлении.

"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направлении

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Вооруженных сил Украины поразили вражеский танк и уничтожили квадроцикл, пушку и пехоту оккупантов. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ, сообщает УНН.

Детали

Военные уточнили, что эпизоды имели место на Краматорском направлении.

Воины 5-й штурмовой бригады нанесли врагу серьезные потери: поражен танк, уничтожены квадроцикл, пушка и пехота

- говорится в подписи к видео.

Военные добавили, что "каждый точный удар - это сорванные планы противника и сохраненные жизни защитников".

Напомним

Накануне Силы обороны Юга Украины подтвердили поражение российского эшелона с горючим в Запорожской области и показали соответствующее видео.

Украинские военные показали, как россияне пытаются просачиваться малыми группами на Покровском направлении14.08.25, 15:55 • 5192 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Нефть
Telegram
Запорожская область
Украинские сухопутные войска
Вооруженные силы Украины
Краматорск