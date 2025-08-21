"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направлении
Киев • УНН
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ поразили вражеский танк, уничтожили квадроцикл, пушку и пехоту оккупантов. Эпизоды имели место на Краматорском направлении.
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Вооруженных сил Украины поразили вражеский танк и уничтожили квадроцикл, пушку и пехоту оккупантов. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ, сообщает УНН.
Детали
Военные уточнили, что эпизоды имели место на Краматорском направлении.
Воины 5-й штурмовой бригады нанесли врагу серьезные потери: поражен танк, уничтожены квадроцикл, пушка и пехота
Военные добавили, что "каждый точный удар - это сорванные планы противника и сохраненные жизни защитников".
Напомним
Накануне Силы обороны Юга Украины подтвердили поражение российского эшелона с горючим в Запорожской области и показали соответствующее видео.
Украинские военные показали, как россияне пытаются просачиваться малыми группами на Покровском направлении14.08.25, 15:55 • 5192 просмотра