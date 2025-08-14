Украинские военные показали, как россияне пытаются просачиваться малыми группами на Покровском направлении
Киев • УНН
Украинские военные показали, как именно российские захватчики пытаются малыми группами продвинуться, накопить силы и перейти к массированным штурмам. Защитники ликвидируют десятки оккупантов, которые пытаются незаметно просочиться, пишет УНН со ссылкой на ОСГВ "Днепр".
Детали
Покровское направление: без шансов для россиян закрепиться. Так выглядят попытки россиян продвинуться малыми пехотными группами, чтобы накопить силы и перейти к более массированным штурмам
Отмечается, что россияне имеют существенное численное преимущество. Однако для каждого врага защитники имеют "подарок".
За день на участке ответственности бригады "Спартан" наши операторы БпЛА выявляют и уничтожают десятки оккупантов
Дополнение
Малые штурмовые группы россиян просочились сквозь первую линию украинской обороны под Добропольем. Сейчас продолжается операция по их выдавливанию и уничтожению с привлечением резервов.
На Добропольском направлении ситуация постепенно стабилизируется. Ранее российские группы применяли тактику "просачивания", проникая за первую линию обороны.