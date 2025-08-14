$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
12:57 • 262 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 6378 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 21155 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 70642 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 43069 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 41552 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 39125 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 37897 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 44908 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 43889 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Украинские военные показали, как россияне пытаются просачиваться малыми группами на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Украинские военные показали, как оккупанты пытаются продвигаться малыми группами на Покровском направлении. Защитники ликвидируют десятки врагов, которые пытаются незаметно просочиться, не давая им закрепиться.

Украинские военные показали, как россияне пытаются просачиваться малыми группами на Покровском направлении

Украинские военные показали, как именно российские захватчики пытаются малыми группами продвинуться, накопить силы и перейти к массированным штурмам. Защитники ликвидируют десятки оккупантов, которые пытаются незаметно просочиться, пишет УНН со ссылкой на ОСГВ "Днепр".

Детали

Покровское направление: без шансов для россиян закрепиться. Так выглядят попытки россиян продвинуться малыми пехотными группами, чтобы накопить силы и перейти к более массированным штурмам

- говорится в сообщении ОСГВ «Днепр».

Отмечается, что россияне имеют существенное численное преимущество. Однако для каждого врага защитники имеют "подарок".

За день на участке ответственности бригады "Спартан" наши операторы БпЛА выявляют и уничтожают десятки оккупантов

 - говорится в сообщении.

Дополнение

Малые штурмовые группы россиян просочились сквозь первую линию украинской обороны под Добропольем. Сейчас продолжается операция по их выдавливанию и уничтожению с привлечением резервов.

На Добропольском направлении ситуация постепенно стабилизируется. Ранее российские группы применяли тактику "просачивания", проникая за первую линию обороны.

Павел Зинченко

