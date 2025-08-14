Українські військові показали, як росіяни намагаються просочуватися малими групами на Покровському напрямку
Київ • УНН
Українські військові показали, як саме російські загарбники намагаються малими групами просунутися, накопичити сили і перейти до масованих штурмів. Захисники ліквідовують десятки окупантів, які намагаються непомітно просочитися, пише УНН з посиланням на ОСУВ "Дніпро".
Деталі
Покровський напрямок: без шансів для росіян закріпитися. Так виглядають спроби росіян просунутися малими піхотними групами, щоб накопичити сили й перейти до більш масованих штурмів
Зазначається, що росіяни мають суттєву чисельну перевагу. Проте для кожного ворога захисники мають "подарунок".
За день на ділянці відповідальності бригади "Спартан" наші оператори БпЛА виявляють і знищують десятки окупантів
Доповнення
Малі штурмові групи росіян просочилися крізь першу лінію української оборони під Добропіллям. Наразі триває операція з їхнього видавлювання та знищення із залученням резервів.
На Добропільському напрямку ситуація поступово стабілізується. Раніше російські групи застосовували тактику "просочування", проникаючи за першу лінію оборони.