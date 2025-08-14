Українські військові показали, як росіяни намагаються просочуватися малими групами на Покровському напрямку

Українські військові показали, як саме російські загарбники намагаються малими групами просунутися, накопичити сили і перейти до масованих штурмів. Захисники ліквідовують десятки окупантів, які намагаються непомітно просочитися, пише УНН з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Покровський напрямок: без шансів для росіян закріпитися. Так виглядають спроби росіян просунутися малими піхотними групами, щоб накопичити сили й перейти до більш масованих штурмів