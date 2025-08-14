Українські військові показали, як росіяни намагаються просочуватися малими групами на Покровському напрямку

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
12:57 • 212 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 6266 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 21084 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 70456 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 42985 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 41485 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 39071 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 37868 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 44886 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 43876 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
43%
756мм
Популярнi новини
Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала14 серпня, 03:08 • 11342 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 45112 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 50632 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 23015 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 26610 перегляди
Публікації
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 4514 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 70502 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 182824 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 156181 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 145181 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Польща
Львів
Реклама
УНН Lite
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 27686 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 38208 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 59777 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 112433 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 128341 перегляди
Актуальне
The Times
Starlink
YouTube
Fox News
Друга світова війна

Українські військові показали, як росіяни намагаються просочуватися малими групами на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Українські військові показали, як окупанти намагаються просуватися малими групами на Покровському напрямку. Захисники ліквідовують десятки ворогів, які намагаються непомітно просочитися, не даючи їм закріпитися.

Українські військові показали, як росіяни намагаються просочуватися малими групами на Покровському напрямку

Українські військові показали, як саме російські загарбники намагаються малими групами просунутися, накопичити сили і перейти до масованих штурмів. Захисники ліквідовують десятки окупантів, які намагаються непомітно просочитися, пише УНН з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

Деталі

Покровський напрямок: без шансів для росіян закріпитися. Так виглядають спроби росіян просунутися малими піхотними групами, щоб накопичити сили й перейти до більш масованих штурмів

- говориться у повідомленні ОСУВ «Дніпро».

Зазначається, що росіяни мають суттєву чисельну перевагу. Проте для кожного ворога захисники мають "подарунок".

За день на ділянці відповідальності бригади "Спартан" наші оператори БпЛА виявляють і знищують десятки окупантів

 - говориться у повідомленні.

Доповнення

Малі штурмові групи росіян просочилися крізь першу лінію української оборони під Добропіллям. Наразі триває операція з їхнього видавлювання та знищення із залученням резервів.

На Добропільському напрямку ситуація поступово стабілізується. Раніше російські групи застосовували тактику "просочування", проникаючи за першу лінію оборони.

Павло Зінченко

Війна
Україна