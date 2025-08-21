"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямку

$41.360.10
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
20 серпня, 12:11
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 08:14
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямку

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ уразили ворожий танк, знищили квадроцикл, гармату та піхоту окупантів. Епізоди мали місце на Краматорському напрямку.

"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямку

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади Збройних сил України уразили ворожий танк та знищили квадроцикл, гармату і піхоту окупантів. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє УНН.

Деталі

Військові уточнили, що епізоди мали місце На Краматорському напрямку.

Воїни 5-ї штурмової бригади завдали ворогу серйозних втрат: уражено танк, знищено квадроцикл, гармату та піхоту

- йдеться у підписі до відео.

Військові додали, що "кожен влучний удар - це зірвані плани противника та збережені життя захисників".

Нагадаємо

Напередодні Сили оборони Півдня України підтвердили ураження російського ешелону із пальним у Запорізькій області та показали відповідне відео.

Українські військові показали, як росіяни намагаються просочуватися малими групами на Покровському напрямку
14.08.25, 15:55

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Нафта
Telegram
Запорізька область
Сухопутні війська Збройних сил України
Збройні сили України
Краматорськ