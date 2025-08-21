"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямку
Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ уразили ворожий танк, знищили квадроцикл, гармату та піхоту окупантів. Епізоди мали місце на Краматорському напрямку.
Деталі
Військові уточнили, що епізоди мали місце На Краматорському напрямку.
Воїни 5-ї штурмової бригади завдали ворогу серйозних втрат: уражено танк, знищено квадроцикл, гармату та піхоту
Військові додали, що "кожен влучний удар - це зірвані плани противника та збережені життя захисників".
Напередодні Сили оборони Півдня України підтвердили ураження російського ешелону із пальним у Запорізькій області та показали відповідне відео.
