Війська рф вдарили по приватному секторі у Краматорську: троє поранених

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 2840 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 3628 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 3680 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 5446 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 10126 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 9610 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 15188 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 17300 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12292 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13187 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
88%
741мм
Популярнi новини
путін тягне час і вірить "у падіння України за в'єтнамським сценарієм" - ЦПД22 серпня, 06:29 • 6076 перегляди
У Китаї через обрив каната на будівництві мосту 7 загиблих, 9 зниклих безвістиVideo22 серпня, 06:32 • 3734 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 серпня, 08:13 • 15090 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 12335 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 7096 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 1598 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 2840 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 5446 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 10126 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 15188 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Сергій Кузьміних
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Чорне море
Харківська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 3680 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 2780 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 7100 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 12339 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 23319 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Крилата ракета
Євро
Qods Mohajer-6

Війська рф вдарили по приватному секторі у Краматорську: троє поранених

Київ • УНН

 • 84 перегляди

22 серпня російські війська обстріляли приватний сектор Краматорська, спричинивши 10 вибухів. Троє людей отримали поранення, двоє з них у стані середньої важкості.

Війська рф вдарили по приватному секторі у Краматорську: троє поранених

російські війська вдень 22 серпня завдали ударів по приватному секторі у Краматорську Донецької області. Постраждало троє людей. Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Три людини поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська. росіяни завдали ударів по приватному сектору - пролунало близько 10 вибухів

- повідомив Філашкін.

За його словами, серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення.

Також пошкоджено численні будинки. Остаточні наслідки встановлюються.

На Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь своєчасно

- наголосив глава ОВА.

"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямку21.08.25, 02:57 • 23351 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Вадим Філашкін
Міжнародний валютний фонд
Донецька область
Краматорськ