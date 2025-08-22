Війська рф вдарили по приватному секторі у Краматорську: троє поранених
Київ • УНН
22 серпня російські війська обстріляли приватний сектор Краматорська, спричинивши 10 вибухів. Троє людей отримали поранення, двоє з них у стані середньої важкості.
російські війська вдень 22 серпня завдали ударів по приватному секторі у Краматорську Донецької області. Постраждало троє людей. Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Три людини поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська. росіяни завдали ударів по приватному сектору - пролунало близько 10 вибухів
За його словами, серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення.
Також пошкоджено численні будинки. Остаточні наслідки встановлюються.
На Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць! Евакуюйтесь своєчасно
