Войска рф ударили по частному сектору в Краматорске: трое раненых

Эксклюзив
15:16 • 2854 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 3642 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 3686 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 5450 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 10134 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 9616 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 15198 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 17308 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12296 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13191 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Путин тянет время и верит "в падение Украины по вьетнамскому сценарию" - ЦПД22 августа, 06:29 • 6076 просмотра
В Китае из-за обрыва каната на строительстве моста 7 погибших, 9 пропавших без вестиVideo22 августа, 06:32 • 3734 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 августа, 08:13 • 15090 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 12335 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 7096 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 1608 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 2854 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 5450 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
13:07 • 10134 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 15198 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 3684 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 2786 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 7108 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 12346 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 23320 просмотра
Войска рф ударили по частному сектору в Краматорске: трое раненых

Киев • УНН

 • 90 просмотра

22 августа российские войска обстреляли частный сектор Краматорска, вызвав 10 взрывов. Три человека получили ранения, двое из них в состоянии средней тяжести.

Войска рф ударили по частному сектору в Краматорске: трое раненых

Российские войска днем 22 августа нанесли удары по частному сектору в Краматорске Донецкой области. Пострадали три человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Три человека ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорска. Россияне нанесли удары по частному сектору - прозвучало около 10 взрывов

- сообщил Филашкин.

По его словам, среди раненых двое доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения.

Также повреждены многочисленные дома. Окончательные последствия устанавливаются.

В Донецкой области уже давно не осталось безопасных мест! Эвакуируйтесь своевременно

- подчеркнул глава ОВА.

"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направлении21.08.25, 02:57 • 23351 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Вадим Филашкин
Международный валютный фонд
Донецкая область
Краматорск