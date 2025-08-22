Войска рф ударили по частному сектору в Краматорске: трое раненых
Киев • УНН
22 августа российские войска обстреляли частный сектор Краматорска, вызвав 10 взрывов. Три человека получили ранения, двое из них в состоянии средней тяжести.
Российские войска днем 22 августа нанесли удары по частному сектору в Краматорске Донецкой области. Пострадали три человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Три человека ранены в результате сегодняшних обстрелов Краматорска. Россияне нанесли удары по частному сектору - прозвучало около 10 взрывов
По его словам, среди раненых двое доставлены в травматологию в состоянии средней тяжести, один имеет легкие ранения.
Также повреждены многочисленные дома. Окончательные последствия устанавливаются.
В Донецкой области уже давно не осталось безопасных мест! Эвакуируйтесь своевременно
