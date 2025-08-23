Краматорськ під масованим ворожим обстрілом: понад 30 вибухів за годину
Київ • УНН
Пізно ввечері 22 серпня Краматорськ зазнав масованого обстрілу, зафіксовано понад три десятки вибухів. Міська військова адміністрація закликає мешканців залишатися в укриттях через збереження загрози.
У п'ятницю ввечері, 22 серпня, росіяни масовано обстріляли місто Краматорськ (Донецька область). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міської військової адміністрації.
Деталі
Зазначається, що в період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл.
Було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську
У МВА попередили, що наразі загроза обстрілів зберігається, і закликали мешканців перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо
російські війська вдень 22 серпня завдали ударів по приватному секторі у Краматорську Донецької області. Постраждало троє людей.
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямку21.08.25, 02:57 • 23384 перегляди