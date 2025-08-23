Краматорськ під масованим ворожим обстрілом: понад 30 вибухів за годину

$41.220.16
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 13404 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 14346 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 12506 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 14302 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 15839 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 11598 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 18882 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19179 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13142 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14027 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 13397 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 10453 перегляди
Україна віддає перевагу тристоронній зустрічі, але готова до двостороннього треку - Зеленський22 серпня, 13:35 • 3568 перегляди
Суддя наказав демонтувати центр утримання мігрантів "Alligator Alcatraz": повне знесення очікується за 60 днів22 серпня, 13:50 • 4480 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 11441 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 12506 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 10489 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 13432 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 16795 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 24718 перегляди
Краматорськ під масованим ворожим обстрілом: понад 30 вибухів за годину

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Пізно ввечері 22 серпня Краматорськ зазнав масованого обстрілу, зафіксовано понад три десятки вибухів. Міська військова адміністрація закликає мешканців залишатися в укриттях через збереження загрози.

Краматорськ під масованим ворожим обстрілом: понад 30 вибухів за годину

У п'ятницю ввечері, 22 серпня, росіяни масовано обстріляли місто Краматорськ (Донецька область). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення міської військової адміністрації.

Деталі

Зазначається, що в період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл.

Було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську

- йдеться у повідомленні.

У МВА попередили, що наразі загроза обстрілів зберігається, і закликали мешканців перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо

російські війська вдень 22 серпня завдали ударів по приватному секторі у Краматорську Донецької області. Постраждало троє людей.

"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямку21.08.25, 02:57 • 23384 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Донецька область
Краматорськ