Ракетний удар по Чернігівщині: у Ніжині пошкоджено депо "Нової пошти", компанія гарантує компенсацію клієнтам
Київ • УНН
Внаслідок атаки на Чернігівщину постраждали сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" у Ніжині. Компанія гарантує повну компенсацію клієнтам, чиї посилки були знищені або пошкоджені.
Увечері 15 жовтня внаслідок чергової атаки росії на Чернігівщину постраждали об’єкти цивільної інфраструктури – зокрема, сортувальне депо та вантажне відділення компанії "Нова пошта" у Ніжині. Жертв і поранених серед працівників немає, пише УНН.
Деталі
За офіційним повідомленням компанії у Telegram, удар спричинив пожежу на території логістичного комплексу, у результаті якої було частково знищено вантажі, що перебували в обробці на момент атаки. Водночас усі посилки, які знаходилися безпосередньо у відділенні, залишилися неушкодженими.
Наразі на місці події працюють рятувальники, аварійні служби та представники компанії. Ведеться розбір завалів, оцінка ступеня руйнувань і першочергові роботи з укріплення приміщення. Після завершення ліквідаційних заходів фахівці "Нової пошти" проведуть інвентаризацію пошкоджених відправлень.
Компанія запевнила, що всі клієнти, чиї посилки були знищені або пошкоджені, отримають повну компенсацію. Представники "Нової пошти" пообіцяли зв’язатися з постраждалими клієнтами найближчим часом, щоб надати детальну інформацію про порядок відшкодування.
