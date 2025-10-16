Ракетный удар по Черниговщине: в Нежине повреждено депо "Новой почты", компания гарантирует компенсацию клиентам
В результате атаки на Черниговщину пострадали сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Нежине. Компания гарантирует полную компенсацию клиентам, чьи посылки были уничтожены или повреждены.
Вечером 15 октября в результате очередной атаки России на Черниговскую область пострадали объекты гражданской инфраструктуры – в частности, сортировочное депо и грузовое отделение компании "Новая почта" в Нежине. Жертв и раненых среди работников нет, пишет УНН.
Подробности
По официальному сообщению компании в Telegram, удар вызвал пожар на территории логистического комплекса, в результате которого были частично уничтожены грузы, находившиеся в обработке на момент атаки. В то же время все посылки, которые находились непосредственно в отделении, остались невредимыми.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, аварийные службы и представители компании. Ведется разбор завалов, оценка степени разрушений и первоочередные работы по укреплению помещения. После завершения ликвидационных мероприятий специалисты "Новой почты" проведут инвентаризацию поврежденных отправлений.
Компания заверила, что все клиенты, чьи посылки были уничтожены или повреждены, получат полную компенсацию. Представители "Новой почты" пообещали связаться с пострадавшими клиентами в ближайшее время, чтобы предоставить подробную информацию о порядке возмещения.
