российские беспилотники атаковали Нежин: есть попадания и раненые
Киев • УНН
российские беспилотники массированно атаковали Нежин, попав в терминал "Новой почты", дважды в многоэтажку и гражданскую инфраструктуру. По предварительным данным, два человека ранены.
Сегодня россияне массированно атаковали Нежин ударными беспилотниками, есть попадания и раненые. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Дроны попали в терминал "Новой почты", дважды – в многоэтажку, гражданскую инфраструктуру. По предварительным данным, два человека ранены. Информация уточняется
По словам Чауса, на местах происшествий работают все экстренные службы. Угроза сохраняется.
Добавим
Ранее СМИ сообщали о взрывах в Нежине.
