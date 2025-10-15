російські безпілотники атакували Ніжин: є влучання та поранені
Російські безпілотники масовано атакували Ніжин, влучивши у термінал "Нової пошти", двічі у багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, двоє людей поранено.
Сьогодні росіяни масовано атакували Ніжин ударними безпілотниками, є влучання та поранені. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
Дрони влучили у термінал "Нової пошти", двічі – у багатоповерхівку, цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, двоє людей поранено. Інформація уточнюється
За словами Чауса, на місцях подій працюють усі екстрені служби. Загроза зберігається.
Раніше ЗМІ повідомляли про вибухи у Ніжені.
