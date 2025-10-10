Обстріли рф Києва і області: "Нова пошта" в регіоні працюватиме з затримками
Київ • УНН
Частина відправлень обробляється із затримкою тому, що вночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки.
Компанія "Нова пошта" попередила, що через нічну атаку росіян в Києві та області можливі затримки у доставці товарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Нову пошту".
Деталі
У компанії попередили, що вночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки, тож частина відправлень обробляється із затримкою.
Наразі всі процеси відновлено - працюємо на повну, щоб якнайшвидше доставити ваші посилки
Там додали: відстежити відправлення можна на сайті та у мобільному застосунку.
Якщо ви замовляли адресну доставку - очікуйте на дзвінок від кур’єра "Нової пошти"
