Обстріли рф Києва і області: "Нова пошта" в регіоні працюватиме з затримками

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 5376 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 12392 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 11487 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 21646 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 42909 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 34499 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41129 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41984 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 71420 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65886 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю: є постраждалі9 жовтня, 23:10 • 9942 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють9 жовтня, 23:27 • 37579 перегляди
Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом10 жовтня, 00:22 • 22187 перегляди
Вся Україна - під ракетною загрозою: росіяни підняли в повітря МіГ-31К, зафіксовано пуски “Кинджалів”10 жовтня, 02:01 • 4662 перегляди
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo10 жовтня, 02:12 • 18387 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 60484 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 71415 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65882 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 55220 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 86183 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Олена Сосєдка
Володимир Зеленський
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 60484 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 27017 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 41239 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 57609 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 71219 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Х-59
The New York Times

Обстріли рф Києва і області: "Нова пошта" в регіоні працюватиме з затримками

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Частина відправлень обробляється із затримкою тому, що вночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки.

Обстріли рф Києва і області: "Нова пошта" в регіоні працюватиме з затримками

Компанія "Нова пошта" попередила, що через нічну атаку росіян в Києві та області можливі затримки у доставці товарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Нову пошту".

Деталі

У компанії попередили, що вночі сортувальні термінали тимчасово не працювали з міркувань безпеки, тож частина відправлень обробляється із затримкою.

Наразі всі процеси відновлено - працюємо на повну, щоб якнайшвидше доставити ваші посилки

- заявили в "Новій пошті".

Там додали: відстежити відправлення можна на сайті та у мобільному застосунку.

Якщо ви замовляли адресну доставку - очікуйте на дзвінок від кур’єра "Нової пошти"

 - йдеться в повідомленні.

Укренерго: атака рф пошкодила об'єкти енергетики у кількох регіонах, найскладніша ситуація - у Києві та п'яти областях10.10.25, 11:37 • 432 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКиївКиївська область
Київ