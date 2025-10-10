Обстрелы рф Киева и области: "Новая почта" в регионе будет работать с задержками
Киев • УНН
Часть отправлений обрабатывается с задержкой потому, что ночью сортировочные терминалы временно не работали из соображений безопасности.
Компания "Новая почта" предупредила, что из-за ночной атаки россиян в Киеве и области возможны задержки в доставке товаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Новую почту".
Детали
В компании предупредили, что ночью сортировочные терминалы временно не работали из соображений безопасности, поэтому часть отправлений обрабатывается с задержкой.
Сейчас все процессы возобновлены - работаем на полную, чтобы как можно быстрее доставить ваши посылки
Там добавили: отследить отправление можно на сайте и в мобильном приложении.
Если вы заказывали адресную доставку - ожидайте звонка от курьера "Новой почты"
