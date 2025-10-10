Обстрелы рф Киева и области: "Новая почта" в регионе будет работать с задержками

$41.400.09
48.140.04
ukenru
07:24 • 5380 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 12409 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 11499 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 21656 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 42917 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41131 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41985 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 71425 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65890 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28217 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
россия нанесла по меньшей мере три удара по Запорожью: есть пострадавшие9 октября, 23:10 • 9942 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 37579 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10 октября, 00:22 • 22187 просмотра
Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 4662 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 18387 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 60501 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 71428 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65893 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 55227 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 86190 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Елена Соседка
Владимир Зеленский
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 60501 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 27020 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 41242 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 57612 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 71223 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Кх-59
Нью-Йорк Таймс

Обстрелы рф Киева и области: "Новая почта" в регионе будет работать с задержками

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Часть отправлений обрабатывается с задержкой потому, что ночью сортировочные терминалы временно не работали из соображений безопасности.

Обстрелы рф Киева и области: "Новая почта" в регионе будет работать с задержками

Компания "Новая почта" предупредила, что из-за ночной атаки россиян в Киеве и области возможны задержки в доставке товаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Новую почту".

Детали

В компании предупредили, что ночью сортировочные терминалы временно не работали из соображений безопасности, поэтому часть отправлений обрабатывается с задержкой.

Сейчас все процессы возобновлены - работаем на полную, чтобы как можно быстрее доставить ваши посылки

- заявили в "Новой почте".

Там добавили: отследить отправление можно на сайте и в мобильном приложении.

Если вы заказывали адресную доставку - ожидайте звонка от курьера "Новой почты"

 - говорится в сообщении.

Укрэнерго: атака рф повредила объекты энергетики в нескольких регионах, самая сложная ситуация - в Киеве и пяти областях10.10.25, 11:37 • 442 просмотра

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКиевКиевская область
Киев