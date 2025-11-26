Шахраї під виглядом "Нової Пошти" намагаються викрасти дані українців

У Центрі протидії дезінформації попередили українців про нову хвилю шахрайських повідомлень, які маскуються під "заборгованість" перед "Новою Поштою". Про це повідомляє ЦПД у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Повідомлення, які надходять користувачам про "заборгованість" перед "Новою Поштою", є фейковими

Шахраї підробляють логотип компанії, змінюють адресу відправника та вигадують "борги", щоб змусити людей відкрити вкладення або перейти за фішинговим посиланням.

Ці листи не мають жодного стосунку до компанії. Мета шахраїв – отримати ваші особисті дані для їх подальшого злочинного використання