13:23 • 4432 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 9742 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 10586 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 17163 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 30840 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 27999 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 17893 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 30952 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16919 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14406 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Шахраї під виглядом "Нової Пошти" намагаються викрасти дані українців

Київ • УНН

 • 234 перегляди

У ЦПД попередили, що шахраї розсилають українцям фейкові листи із вигаданим боргом перед "Ною Поштою". Основна мета - вкрасти особисті дані користувачів.

Шахраї під виглядом "Нової Пошти" намагаються викрасти дані українців

У Центрі протидії дезінформації попередили українців про нову хвилю шахрайських повідомлень, які маскуються під "заборгованість" перед "Новою Поштою". Про це повідомляє ЦПД у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Повідомлення, які надходять користувачам про "заборгованість" перед "Новою Поштою", є фейковими 

– зазначили у ЦПД. 

Шахраї підробляють логотип компанії, змінюють адресу відправника та вигадують "борги", щоб змусити людей відкрити вкладення або перейти за фішинговим посиланням.

Ці листи не мають жодного стосунку до компанії. Мета шахраїв – отримати ваші особисті дані для їх подальшого злочинного використання 

– наголосили в ЦПД.

Центр закликає надійно захищати персональні дані та не відкривати підозрілі листи й посилання.

У "Київводоканалі" спростували заяви про нібито погодинні відключення води25.11.25, 16:57 • 2734 перегляди

Степан Гафтко

