У "Київводоканалі" спростували заяви про нібито погодинні відключення води

"Київводоканал" спростував поширену в соцмережах інформацію про можливе запровадження погодинного відключення води в столиці. Раніше такі повідомлення з’явилися в низці Telegram-каналів. Про це повідомляє пресслужба компанії, пише УНН.

Це фейк і клікбейт, розрахований на ваші емоції та вигаданий для збільшення переглядів Телеграм-каналів. Жодних графіків подачі води у столиці не було запроваджено! Водопостачання здійснюється у звичайному режимі - йдеться у повідомленні.

Киянам рекомендують орієнтуватися виключно на офіційні джерела — сайт "Київводоканалу" та ресурси Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо

Вночі 25 листопада росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши 22 ракети та 464 безпілотники. Сили ППО знешкодили 14 ракет, включно з одним "Кинджалом", та 438 дронів.

За повідомленням міського голови Віталія Кличка кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки в ніч на 25 листопада збільшилася до 7 осіб.