У "Київводоканалі" спростували заяви про нібито погодинні відключення води

Ексклюзив
14:46
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВ
Ексклюзив
11:46
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"
10:50
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людей
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36 • 67822 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт25 листопада, 07:26 • 29349 перегляди
Зеленський відреагував на атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами: відомо про заліт чотирьох безпілотників до Молдови та Румунії25 листопада, 07:57 • 10531 перегляди
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01 • 48572 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 39446 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 16832 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 28710 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 81160 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 109483 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 99329 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 1982 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 39453 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 65235 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 66352 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 73608 перегляди
У "Київводоканалі" спростували заяви про нібито погодинні відключення води

Київ • УНН

 • 160 перегляди

"Київводоканал" спростував інформацію про можливе запровадження погодинного відключення води в столиці, назвавши її фейком. Водопостачання здійснюється у звичайному режимі, а киянам радять орієнтуватися на офіційні джерела.

У "Київводоканалі" спростували заяви про нібито погодинні відключення води

"Київводоканал" спростував поширену в соцмережах інформацію про можливе запровадження погодинного відключення води в столиці. Раніше такі повідомлення з’явилися в низці Telegram-каналів. Про це повідомляє пресслужба компанії, пише УНН.

Це фейк і клікбейт, розрахований на ваші емоції та вигаданий для збільшення переглядів Телеграм-каналів. Жодних графіків подачі води у столиці не було запроваджено! Водопостачання здійснюється у звичайному режимі

- йдеться у повідомленні.

Киянам рекомендують орієнтуватися виключно на офіційні джерела — сайт "Київводоканалу" та ресурси Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо

Вночі 25 листопада росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши 22 ракети та 464 безпілотники. Сили ППО знешкодили 14 ракет, включно з одним "Кинджалом", та 438 дронів.

За повідомленням міського голови Віталія Кличка кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки в ніч на 25 листопада збільшилася до 7 осіб.

Ольга Розгон

