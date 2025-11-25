В "Киевводоканале" опровергли заявления о якобы почасовых отключениях воды

$42.370.10
15:19 • 1186 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 2800 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 3852 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 4542 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 8638 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 10964 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 19454 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 12892 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11168 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
12:32 • 9906 просмотра
Bloomberg: у Дрисколла на фоне встречи с россиянами в ОАЭ заявили, что переговоры идут хорошо, Буданов также в Абу-Даби
Популярные новости
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт25 ноября, 07:26 • 30257 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto25 ноября, 07:40 • 33145 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство25 ноября, 07:50 • 36337 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали25 ноября, 08:01 • 50212 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 41612 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
13:21 • 19460 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 30188 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 82500 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 110907 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 100626 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Кир Стармер
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Великобритания
Абу-Даби
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 3292 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 41633 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 65815 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 66887 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 74114 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Financial Times

В "Киевводоканале" опровергли заявления о якобы почасовых отключениях воды

Киев • УНН

 • 712 просмотра

"Киевводоканал" опроверг информацию о возможном введении почасового отключения воды в столице, назвав ее фейком. Водоснабжение осуществляется в обычном режиме, а киевлянам советуют ориентироваться на официальные источники.

В "Киевводоканале" опровергли заявления о якобы почасовых отключениях воды

"Киевводоканал" опроверг распространенную в соцсетях информацию о возможном введении почасового отключения воды в столице. Ранее такие сообщения появились в ряде Telegram-каналов. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет УНН.

Это фейк и кликбейт, рассчитанный на ваши эмоции и выдуманный для увеличения просмотров Телеграм-каналов. Никаких графиков подачи воды в столице не было введено! Водоснабжение осуществляется в обычном режиме

- говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендуют ориентироваться исключительно на официальные источники — сайт "Киевводоканала" и ресурсы Киевской городской государственной администрации.

Напомним

Ночью 25 ноября россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив 22 ракеты и 464 беспилотника. Силы ПВО обезвредили 14 ракет, включая один "Кинжал", и 438 дронов.

По сообщению городского головы Виталия Кличко количество погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 25 ноября увеличилось до 7 человек.

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Х-47М2 "Кинжал"
Виталий Кличко
Украина
Киев