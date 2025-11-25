В "Киевводоканале" опровергли заявления о якобы почасовых отключениях воды

"Киевводоканал" опроверг распространенную в соцсетях информацию о возможном введении почасового отключения воды в столице. Ранее такие сообщения появились в ряде Telegram-каналов. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет УНН.

Это фейк и кликбейт, рассчитанный на ваши эмоции и выдуманный для увеличения просмотров Телеграм-каналов. Никаких графиков подачи воды в столице не было введено! Водоснабжение осуществляется в обычном режиме - говорится в сообщении.

Киевлянам рекомендуют ориентироваться исключительно на официальные источники — сайт "Киевводоканала" и ресурсы Киевской городской государственной администрации.

Напомним

Ночью 25 ноября россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив 22 ракеты и 464 беспилотника. Силы ПВО обезвредили 14 ракет, включая один "Кинжал", и 438 дронов.

По сообщению городского головы Виталия Кличко количество погибших в Киеве в результате российской атаки в ночь на 25 ноября увеличилось до 7 человек.