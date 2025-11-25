$42.370.10
Масштабні відключення світла: понад 100 тисяч споживачів залишилися без електроенергії після атаки рф
07:50 • 14460 перегляди
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: виявила вторгнення дронів у повітряний простір
07:40 • 13728 перегляди
У Києві 14 постраждалих і 6 загиблих внаслідок атаки ворога: нові кадри наслідківPhoto
07:26 • 13990 перегляди
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт
24 листопада, 20:32 • 36794 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 66657 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 14:30 • 58292 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 51254 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 83210 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 74406 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Над Україною знешкодили 438 з 464 російських дронів і 14 з 22 ракет, у тому числі один з чотирьох "Кинджалів"

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Вночі 25 листопада росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши 22 ракети та 464 безпілотники. Сили ППО знешкодили 14 ракет, включно з одним "Кинджалом", та 438 дронів.

Над Україною знешкодили 438 з 464 російських дронів і 14 з 22 ракет, у тому числі один з чотирьох "Кинджалів"

росія вночі атакувала Україну 22 ракетами, у тому числі чотирма "Кинджалами", та 464 безпілотниками, знешкоджено 14 ракет, у тому числі один "Кинджал", і 438 дрони, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів:

  • 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – «шахеди»);
    • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. –рф);
      • 7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська обл. – рф);
        • 8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
          • 3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська обл. – рф).

            Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

            За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі: 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 5 крилатих ракет Іскандер-К; 5 крилатих ракет Калібр; 3 балістичні ракети Іскандер-М

            - вказали у ПС ЗСУ у соцмережах.

            Зазначається, що "зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях".

