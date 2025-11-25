Над Україною знешкодили 438 з 464 російських дронів і 14 з 22 ракет, у тому числі один з чотирьох "Кинджалів"
Київ • УНН
Вночі 25 листопада росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши 22 ракети та 464 безпілотники. Сили ППО знешкодили 14 ракет, включно з одним "Кинджалом", та 438 дронів.
росія вночі атакувала Україну 22 ракетами, у тому числі чотирма "Кинджалами", та 464 безпілотниками, знешкоджено 14 ракет, у тому числі один "Кинджал", і 438 дрони, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів:
- 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – «шахеди»);
- 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. –рф);
- 7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська обл. – рф);
- 8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська обл. – рф).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі: 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 5 крилатих ракет Іскандер-К; 5 крилатих ракет Калібр; 3 балістичні ракети Іскандер-М
Зазначається, що "зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях".
Зеленський відреагував на атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами: відомо про заліт чотирьох безпілотників до Молдови та Румунії25.11.25, 09:57 • 1324 перегляди