Над Украиной обезвредили 438 из 464 российских дронов и 14 из 22 ракет, в том числе один из четырех "Кинжалов"
Киев • УНН
Ночью 25 ноября россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив 22 ракеты и 464 беспилотника. Силы ПВО обезвредили 14 ракет, включая один "Кинжал", и 438 дронов.
россия ночью атаковала Украину 22 ракетами, в том числе четырьмя "Кинжалами", и 464 беспилотниками, обезврежено 14 ракет, в том числе один "Кинжал", и 438 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 ноября (с 18:00 24 ноября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 486 средств воздушного нападения – 22 ракет и 464 БпЛА различных типов:
- 464 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ТОТ АР Крым (около 250 из них – «шахеды»);
- 4 аэробаллистических ракеты Х-47М2 «Кинжал» (район пуска: Рязанская обл. – рф);
- 7 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская обл. – рф);
- 8 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 3 баллистических ракеты "Искандер-М" (район пуска: Брянская обл. – рф).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 452 воздушные цели: 438 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал"; 5 крылатых ракет Искандер-К; 5 крылатых ракет Калибр; 3 баллистические ракеты Искандер-М
Отмечается, что "зафиксированы попадания ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях".
Зеленский отреагировал на атаку рф 22 ракетами и более 460 дронами: известно о залете четырех беспилотников в Молдову и Румынию25.11.25, 09:57 • 2076 просмотров