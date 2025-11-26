Мошенники под видом "Новой Почты" пытаются похитить данные украинцев
Киев • УНН
В ЦПД предупредили, что мошенники рассылают украинцам фейковые письма с вымышленным долгом перед "Новой Почтой". Основная цель - украсть личные данные пользователей.
В Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев о новой волне мошеннических сообщений, маскирующихся под "задолженность" перед "Новой Почтой". Об этом сообщает ЦПД в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Подробности
Сообщения, которые поступают пользователям о "задолженности" перед "Новой Почтой", являются фейковыми
– отметили в ЦПД.
Мошенники подделывают логотип компании, меняют адрес отправителя и выдумывают "долги", чтобы заставить людей открыть вложения или перейти по фишинговой ссылке.
Эти письма не имеют никакого отношения к компании. Цель мошенников – получить ваши личные данные для их дальнейшего преступного использования
– подчеркнули в ЦПД.
Центр призывает надежно защищать персональные данные и не открывать подозрительные письма и ссылки.
