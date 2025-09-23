$41.380.13
Рівне вперше прийняло напівмарафон від Нової пошти: понад 1300 учасників вийшли на старт

Київ • УНН

 • 174 перегляди

У Рівному 20-21 вересня відбувся перший напівмарафон від Нової пошти та NewRun, який об'єднав понад 1300 учасників, включаючи людей з інвалідністю та ветеранів. Наймолодшій учасниці було 1,3 роки, найстаршому бігуну — 69 років, а всі кошти від забігу підуть на протезування пацієнтів UNBROKEN.

Рівне вперше прийняло напівмарафон від Нової пошти: понад 1300 учасників вийшли на старт

20-21 вересня Рівне стало частиною всеукраїнської серії бігових подій від Нової пошти. Уперше в місті пройшов напівмарафон такого масштабу – на дистанціях бігли як професійні спортсмени й аматори, так і наймолодші учасники у візочках, батьки з дітьми, люди у кріслах колісних та ветерани, які після важких поранень повернулися до спорту. Подія об’єднала понад 1300 учасників і стала справжнім символом безбар’єрності, передає УНН.

Деталі

Участь у дитячих забігах на 100 і 500 метрів узяли 150 дітей. Наймолодшій учасниці Олександрі Левик лише 1,3 роки, і вона подолала свої перші 100 метрів. Найстарший бігун, 69-річний Віктор Недибалюк, пробіг повну дистанцію напівмарафону на 21 км.

Організатори – Нова пошта та NewRun приділили особливу увагу доступності. Стартове містечко й траси облаштували так, щоб у заході могли брати участь як професійні спортсмени, так і аматори, люди з інвалідністю, ветерани на протезах чи у кріслах колісних, батьки з дітьми у візочках і навіть бігуни з домашніми улюбленцями.

Особливою деталлю рівненського напівмарафону став "Старт без пострілу" – інноваційне рішення, яке Нова пошта впроваджує на всіх своїх бігових подіях. Замість традиційного пострілу старт оголошує потужна хвиля звуку та світла, що м’яко і водночас ефектно запускає забіг.

Ми завжди намагаємося завдяки нашим біговим подіям привернути увагу суспільства до важливих тем. Для нас це не лише про спорт чи перемоги на дистанції – це про зміни у суспільстві. Рівненський напівмарафон, окрім благородної мети зібрати кошти на реабілітацію Незламних, показує, що наші міста мають ставати доступними та зручними для кожного. Безбар’єрність – це не абстрактна ідея, а конкретні рішення, які дають людям рівні можливості жити повноцінним життям 

– говорить Інна Поперешнюк, співзасновниця Нової пошти.

У межах події відбувся символічний "Забіг підтримки" на 1 км. Він був присвячений українцям, які заплатили за свободу ціною власного здоров’я й нині відновлюються після поранень. До забігу долучилися пацієнти реабілітаційного центру UNBROKEN, серед них Анатолій Савицький з Рівного, ветеран 42-ї окремої механізованої бригади, який після важкого поранення пересувається на кріслі колісному і присвятив дистанцію рідному місту та побратимам. Дмитро Сокот із Костопільщини, боєць 14-ї бригади, втратив кисть та отримав серйозні ушкодження ноги, нині готується до протезування і теж став учасником забігу.

Роман Черненко, протитанкіст 93-ї бригади, пробіг 10 км на протезі. Він отримав поранення у 2024 році, завершив реабілітацію навесні 2025-го і відтоді вже подолав понад 450 кілометрів.

Минулого року у Києві на марафоні Нової пошти я на милицях здолав 1 кілометр. Сьогодні – я пробіг 10 кілометрів на протезі. Бігове ком’юніті надихає мене йти до нових вершин! 

– говорить Роман.

Ми добре знаємо, що у Рівному є активне бігове ком’юніті. Але важливо, щоб разом із розвитком міста з’являлися події, які об’єднують і надихають людей. Саме з цією метою ми привезли у Рівне масштаб Нової пошти та серії забігів NewRun 

– говорить Оксана Сученко, директорка компанії NewRun.

Усі стартові внески, а також донати через платформу Dobro.ua, спрямовані на виготовлення протезів для пацієнтів UNBROKEN.

Лілія Подоляк

Суспільство
благодійність
Рівне
Київ