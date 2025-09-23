Ровно впервые принял полумарафон от Новой почты: более 1300 участников вышли на старт

$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 4930 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 17250 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 14490 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 40671 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 34796 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 34468 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 48514 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48884 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44766 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69886 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 34937 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 31401 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 14244 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 18512 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 16435 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 17237 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 16562 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 31549 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 35084 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 40659 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 6850 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 73570 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 35618 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 51049 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 102560 просмотра
Ровно впервые принял полумарафон от Новой почты: более 1300 участников вышли на старт

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В Ровно 20-21 сентября состоялся первый полумарафон от Новой почты и NewRun, который объединил более 1300 участников, включая людей с инвалидностью и ветеранов. Самой молодой участнице было 1,3 года, самому старшему бегуну — 69 лет, а все средства от забега пойдут на протезирование пациентов UNBROKEN.

Ровно впервые принял полумарафон от Новой почты: более 1300 участников вышли на старт

20-21 сентября Ровно стало частью всеукраинской серии беговых событий от Новой почты. Впервые в городе прошел полумарафон такого масштаба – на дистанциях бежали как профессиональные спортсмены и любители, так и самые юные участники в колясках, родители с детьми, люди в креслах колесных и ветераны, которые после тяжелых ранений вернулись к спорту. Событие объединило более 1300 участников и стало настоящим символом безбарьерности, передает УНН.

Детали

Участие в детских забегах на 100 и 500 метров приняли 150 детей. Самой юной участнице Александре Левик всего 1,3 года, и она преодолела свои первые 100 метров. Самый старший бегун, 69-летний Виктор Недыбалюк, пробежал полную дистанцию полумарафона на 21 км.

Организаторы – Новая почта и NewRun уделили особое внимание доступности. Стартовый городок и трассы обустроили так, чтобы в мероприятии могли участвовать как профессиональные спортсмены, так и любители, люди с инвалидностью, ветераны на протезах или в креслах колесных, родители с детьми в колясках и даже бегуны с домашними любимцами.

Особой деталью ровенского полумарафона стал "Старт без выстрела" – инновационное решение, которое Новая почта внедряет на всех своих беговых событиях. Вместо традиционного выстрела старт объявляет мощная волна звука и света, мягко и в то же время эффектно запускающая забег.

Мы всегда стараемся благодаря нашим беговым событиям привлечь внимание общества к важным темам. Для нас это не только о спорте или победах на дистанции – это о изменениях в обществе. Ровенский полумарафон, кроме благородной цели собрать средства на реабилитацию Несокрушимых, показывает, что наши города должны становиться доступными и удобными для каждого. Безбарьерность – это не абстрактная идея, а конкретные решения, которые дают людям равные возможности жить полноценной жизнью 

– говорит Инна Поперешнюк, соучредительница Новой почты.

В рамках события состоялся символический "Забег поддержки" на 1 км. Он был посвящен украинцам, которые заплатили за свободу ценой собственного здоровья и сейчас восстанавливаются после ранений. К забегу присоединились пациенты реабилитационного центра UNBROKEN, среди них Анатолий Савицкий из Ровно, ветеран 42-й отдельной механизированной бригады, который после тяжелого ранения передвигается на кресле колесном и посвятил дистанцию родному городу и побратимам. Дмитрий Сокот из Костопольщины, боец 14-й бригады, потерял кисть и получил серьезные повреждения ноги, сейчас готовится к протезированию и тоже стал участником забега.

Роман Черненко, противотанкист 93-й бригады, пробежал 10 км на протезе. Он получил ранение в 2024 году, завершил реабилитацию весной 2025-го и с тех пор уже преодолел более 450 километров.

В прошлом году в Киеве на марафоне Новой почты я на костылях преодолел 1 километр. Сегодня – я пробежал 10 километров на протезе. Беговое комьюнити вдохновляет меня идти к новым вершинам! 

– говорит Роман.

Мы хорошо знаем, что в Ровно есть активное беговое комьюнити. Но важно, чтобы вместе с развитием города появлялись события, которые объединяют и вдохновляют людей. Именно с этой целью мы привезли в Ровно масштаб Новой почты и серии забегов NewRun 

– говорит Оксана Сученко, директор компании NewRun.

Все стартовые взносы, а также донаты через платформу Dobro.ua, направлены на изготовление протезов для пациентов UNBROKEN.

Лилия Подоляк

Общество
благотворительность
Ровно
Киев