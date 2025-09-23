Ровно впервые принял полумарафон от Новой почты: более 1300 участников вышли на старт

20-21 сентября Ровно стало частью всеукраинской серии беговых событий от Новой почты. Впервые в городе прошел полумарафон такого масштаба – на дистанциях бежали как профессиональные спортсмены и любители, так и самые юные участники в колясках, родители с детьми, люди в креслах колесных и ветераны, которые после тяжелых ранений вернулись к спорту. Событие объединило более 1300 участников и стало настоящим символом безбарьерности, передает УНН.

Детали

Участие в детских забегах на 100 и 500 метров приняли 150 детей. Самой юной участнице Александре Левик всего 1,3 года, и она преодолела свои первые 100 метров. Самый старший бегун, 69-летний Виктор Недыбалюк, пробежал полную дистанцию полумарафона на 21 км.

Организаторы – Новая почта и NewRun уделили особое внимание доступности. Стартовый городок и трассы обустроили так, чтобы в мероприятии могли участвовать как профессиональные спортсмены, так и любители, люди с инвалидностью, ветераны на протезах или в креслах колесных, родители с детьми в колясках и даже бегуны с домашними любимцами.

Особой деталью ровенского полумарафона стал "Старт без выстрела" – инновационное решение, которое Новая почта внедряет на всех своих беговых событиях. Вместо традиционного выстрела старт объявляет мощная волна звука и света, мягко и в то же время эффектно запускающая забег.

Мы всегда стараемся благодаря нашим беговым событиям привлечь внимание общества к важным темам. Для нас это не только о спорте или победах на дистанции – это о изменениях в обществе. Ровенский полумарафон, кроме благородной цели собрать средства на реабилитацию Несокрушимых, показывает, что наши города должны становиться доступными и удобными для каждого. Безбарьерность – это не абстрактная идея, а конкретные решения, которые дают людям равные возможности жить полноценной жизнью – говорит Инна Поперешнюк, соучредительница Новой почты.

В рамках события состоялся символический "Забег поддержки" на 1 км. Он был посвящен украинцам, которые заплатили за свободу ценой собственного здоровья и сейчас восстанавливаются после ранений. К забегу присоединились пациенты реабилитационного центра UNBROKEN, среди них Анатолий Савицкий из Ровно, ветеран 42-й отдельной механизированной бригады, который после тяжелого ранения передвигается на кресле колесном и посвятил дистанцию родному городу и побратимам. Дмитрий Сокот из Костопольщины, боец 14-й бригады, потерял кисть и получил серьезные повреждения ноги, сейчас готовится к протезированию и тоже стал участником забега.

Роман Черненко, противотанкист 93-й бригады, пробежал 10 км на протезе. Он получил ранение в 2024 году, завершил реабилитацию весной 2025-го и с тех пор уже преодолел более 450 километров.

В прошлом году в Киеве на марафоне Новой почты я на костылях преодолел 1 километр. Сегодня – я пробежал 10 километров на протезе. Беговое комьюнити вдохновляет меня идти к новым вершинам! – говорит Роман.

Мы хорошо знаем, что в Ровно есть активное беговое комьюнити. Но важно, чтобы вместе с развитием города появлялись события, которые объединяют и вдохновляют людей. Именно с этой целью мы привезли в Ровно масштаб Новой почты и серии забегов NewRun – говорит Оксана Сученко, директор компании NewRun.

Все стартовые взносы, а также донаты через платформу Dobro.ua, направлены на изготовление протезов для пациентов UNBROKEN.