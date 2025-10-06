$41.230.05
Ексклюзив
12:45 • 9076 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 19223 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 21596 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 25306 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 51899 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 28457 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 35894 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63913 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75958 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91244 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
"Закрив раунд" переміг у премії "Слушно" від MEGOGO у категорії "Найкращий подкаст про бізнес"

Київ • УНН

 • 884 перегляди

«Закрив раунд» — подкаст Іллі Кабачинського та Антона Полєскова про технологічні феномени, компанії та людей, які будують бізнес у сучасній економіці та залучають мільярдні інвестиції, а також про події, що впливають на технологічний ринок і світ навколо нас.

"Закрив раунд" переміг у премії "Слушно" від MEGOGO у категорії "Найкращий подкаст про бізнес"
Ілля Кабачинський та Антон Полєсков

Подкаст "Закрив раунд" став переможцем національної аудіопремії "Слу́шно" 2025 від MEGOGO у категорії "Найкращий подкаст про бізнес". Результати оголосили під час церемонії 1 жовтня в Українському домі, переможців визначили за змішаною моделлю голосування — 50% від слухачів і 50% від експертного журі, передає УНН.

"Закрив раунд" — подкаст Іллі Кабачинського та Антона Полєскова про технологічні феномени, компанії та людей, які будують бізнес у сучасній економіці та залучають мільярдні інвестиції, а також про події, що впливають на технологічний ринок і світ навколо нас. Проєкт виходить за підтримки Favbet Tech — української компанії з топ-50 найбільших ІТ-компаній  України за версією DOU.

У 2025 році подкаст анонсував і запустив 5-й сезон; нині релізи цього сезону вже доступні на платформах. Упродовж сезону вийшли спеціальні випуски та ексклюзивні інтерв’ю з лідерами української індустрії, зокрема із засновником Kasta Андрієм Логвіним, а також розмови про трансформацію Hoвої Пошти, біржу Hyperliquid, виробників рослинної їжі та духовний стартап Nebula від Obrio.

Фото: Ілля Кабачинський
Фото: Ілля Кабачинський

"Слушно" – щорічна аудіопремія від MEGOGO Audio, яка вже п'ять років поспіль відзначає найкращі україномовні подкасти. Премія охоплює різні номінації, включаючи бізнес, науку, культуру, спорт та інші напрямки, і визначає лідерів українського подкастингу.

"Закрив раунд" потрапив до короткого списку премії "Слушно-2025" одразу у двох номінаціях — "Подкаст про бізнес" та "Подкаст про науку й технології", а за підсумками голосування слухачів та рішення журі здобув перемогу в бізнес-категорії.

Лілія Подоляк

