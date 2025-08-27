Київська квартира від Нової пошти: розіграш головного призу — 3 вересня у прямому ефірі

3 вересня 2025 року компанія Нова пошта проведе фінальний розіграш головного призу своєї літньої акції — двокімнатної квартири у столичному житловому комплексі Svitlo Park.

До участі у розіграші компанія автоматично залучає всіх клієнтів, які з 23 червня по 31 серпня отримували відправлення у відділеннях Нової пошти, її поштоматах чи кур’єром за адресою.

За кожні три посилки нараховувався один шанс на перемогу, але не більше п’яти шансів на одного клієнта.

"Ми прагнемо подякувати нашим клієнтам за довіру. Тому головний розіграш ми проводимо у максимально прозорому форматі — у прямому ефірі, де всі зможуть побачити процес визначення переможця", — зазначили у пресслужбі Нової пошти.

Щоб підтвердити участь у розіграші, необхідно зареєструвати номер телефону на сайті компанії. Там же можна перевірити кількість отриманих шансів.

Прямий ефір розіграшу відбудеться 3 вересня о 18:30 на YouTube. Трансляцію забезпечить студія "Телебачення Торонто".

Під час ефіру буде відкрито список усіх учасників і в режимі реального часу обрано нового власника квартири.

Компанія також закликала учасників розіграшу бути на зв’язку під час прямого ефіру: "За правилами розіграшу, щоб стати переможцем, потрібно відповісти на телефонний дзвінок в прямому ефірі. Ми телефонуватимемо тричі. Якщо відповіді немає — право на отримання виграшу перейде до резервного переможця", — уточнили в Новій пошті.

Додаткову інформацію та посилання на трансляцію Нова пошта обіцяє опублікувати у своїх офіційних каналах зв’язку.