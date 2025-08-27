$41.400.03
07:59 • 5874 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 12625 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 16879 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 88538 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 60608 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 130728 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 147203 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 148813 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58494 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153895 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Київська квартира від Нової пошти: розіграш головного призу — 3 вересня у прямому ефірі

Київ • УНН

 • 52 перегляди

3 вересня 2025 року Нова пошта проведе фінальний розіграш двокімнатної квартири. Усі клієнти, які отримували відправлення з 23 червня по 31 серпня, автоматично беруть участь.

Київська квартира від Нової пошти: розіграш головного призу — 3 вересня у прямому ефірі

3 вересня 2025 року компанія Нова пошта проведе фінальний розіграш головного призу своєї літньої акції — двокімнатної квартири у столичному житловому комплексі Svitlo Park.

До участі у розіграші компанія автоматично залучає всіх клієнтів, які з 23 червня по 31 серпня отримували відправлення у відділеннях Нової пошти, її поштоматах чи кур’єром за адресою.

За кожні три посилки нараховувався один шанс на перемогу, але не більше п’яти шансів на одного клієнта.

"Ми прагнемо подякувати нашим клієнтам за довіру. Тому головний розіграш ми проводимо у максимально прозорому форматі — у прямому ефірі, де всі зможуть побачити процес визначення переможця", — зазначили у пресслужбі Нової пошти.

Щоб підтвердити участь у розіграші, необхідно зареєструвати номер телефону на сайті компанії. Там же можна перевірити кількість отриманих шансів.

Прямий ефір розіграшу відбудеться 3 вересня о 18:30 на YouTube. Трансляцію забезпечить студія "Телебачення Торонто".

Під час ефіру буде відкрито список усіх учасників і в режимі реального часу обрано нового власника квартири.

Компанія також закликала учасників розіграшу бути на зв’язку під час прямого ефіру: "За правилами розіграшу, щоб стати переможцем, потрібно відповісти на телефонний дзвінок в прямому ефірі. Ми телефонуватимемо тричі. Якщо відповіді немає — право на отримання виграшу перейде до резервного переможця", — уточнили в Новій пошті.

Додаткову інформацію та посилання на трансляцію Нова пошта обіцяє опублікувати у своїх офіційних каналах зв’язку.

Лілія Подоляк

ЕкономікаНерухомість
YouTube
Київ