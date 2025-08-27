Киевская квартира от Новой почты: розыгрыш главного приза — 3 сентября в прямом эфире

3 сентября 2025 года компания Новая почта проведет финальный розыгрыш главного приза своей летней акции — двухкомнатной квартиры в столичном жилом комплексе Svitlo Park.

К участию в розыгрыше компания автоматически привлекает всех клиентов, которые с 23 июня по 31 августа получали отправления в отделениях Новой почты, ее почтоматах или курьером по адресу.

За каждые три посылки начислялся один шанс на победу, но не более пяти шансов на одного клиента.

"Мы стремимся поблагодарить наших клиентов за доверие. Поэтому главный розыгрыш мы проводим в максимально прозрачном формате — в прямом эфире, где все смогут увидеть процесс определения победителя", — отметили в пресс-службе Новой почты.

Чтобы подтвердить участие в розыгрыше, необходимо зарегистрировать номер телефона на сайте компании. Там же можно проверить количество полученных шансов.

Прямой эфир розыгрыша состоится 3 сентября в 18:30 на YouTube. Трансляцию обеспечит студия "Телевидение Торонто".

Во время эфира будет открыт список всех участников и в режиме реального времени выбран новый владелец квартиры.

Компания также призвала участников розыгрыша быть на связи во время прямого эфира: "По правилам розыгрыша, чтобы стать победителем, нужно ответить на телефонный звонок в прямом эфире. Мы будем звонить трижды. Если ответа нет — право на получение выигрыша перейдет к резервному победителю", — уточнили в Новой почте.

Дополнительную информацию и ссылку на трансляцию Новая почта обещает опубликовать в своих официальных каналах связи.