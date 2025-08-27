Киевская квартира от Новой почты: розыгрыш главного приза — 3 сентября в прямом эфире

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 5882 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 12637 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 16885 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 88546 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 60612 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 130738 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 147205 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148816 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58494 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153895 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Популярные новости
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 16733 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20 • 16972 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18 • 14821 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54 • 10943 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24 • 7996 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 12637 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 52821 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 50656 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 130738 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148816 просмотра
УНН Lite
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 416 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 3708 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 15904 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 66398 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 117405 просмотра
Киевская квартира от Новой почты: розыгрыш главного приза — 3 сентября в прямом эфире

Киев • УНН

 • 72 просмотра

3 сентября 2025 года Новая почта проведет финальный розыгрыш двухкомнатной квартиры. Все клиенты, получавшие отправления с 23 июня по 31 августа, автоматически принимают участие.

Киевская квартира от Новой почты: розыгрыш главного приза — 3 сентября в прямом эфире

3 сентября 2025 года компания Новая почта проведет финальный розыгрыш главного приза своей летней акции — двухкомнатной квартиры в столичном жилом комплексе Svitlo Park.

К участию в розыгрыше компания автоматически привлекает всех клиентов, которые с 23 июня по 31 августа получали отправления в отделениях Новой почты, ее почтоматах или курьером по адресу.

За каждые три посылки начислялся один шанс на победу, но не более пяти шансов на одного клиента.

"Мы стремимся поблагодарить наших клиентов за доверие. Поэтому главный розыгрыш мы проводим в максимально прозрачном формате — в прямом эфире, где все смогут увидеть процесс определения победителя", — отметили в пресс-службе Новой почты.

Чтобы подтвердить участие в розыгрыше, необходимо зарегистрировать номер телефона на сайте компании. Там же можно проверить количество полученных шансов.

Прямой эфир розыгрыша состоится 3 сентября в 18:30 на YouTube. Трансляцию обеспечит студия "Телевидение Торонто".

Во время эфира будет открыт список всех участников и в режиме реального времени выбран новый владелец квартиры.

Компания также призвала участников розыгрыша быть на связи во время прямого эфира: "По правилам розыгрыша, чтобы стать победителем, нужно ответить на телефонный звонок в прямом эфире. Мы будем звонить трижды. Если ответа нет — право на получение выигрыша перейдет к резервному победителю", — уточнили в Новой почте.

Дополнительную информацию и ссылку на трансляцию Новая почта обещает опубликовать в своих официальных каналах связи.

Лилия Подоляк

ЭкономикаНедвижимость
YouTube
Киев