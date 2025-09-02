Сервіси "Нової пошти" тимчасово недоступні через технічні проблеми
Київ • УНН
Через технічні труднощі онлайн-сервіси "Нової пошти" тимчасово не працюють. Команда компанії вже відновлює стабільну роботу.
Онлайн-сервіси "Нової пошти" тимчасово не працюють через технічні труднощі. Команда компанії вже працює над відновленням роботи, пише УНН із посиланням на соцмережі перевізника.
Сервіси Нової пошти тимчасово недоступні через технічні труднощі. Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів. Про відновлення ми повідомимо на сайті компанії та у наших соціальних мережах
