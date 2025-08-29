$41.320.08
США скасовують безмитне ввезення малих посилок: що чекає на міжнародні відправлення

Київ • УНН

 • 72 перегляди

США запроваджують нові мита на всі міжнародні посилки, скасувавши пільгу de minimis. Це рішення викликало невдоволення торгових партнерів та поштових служб, які призупиняють відправлення до Америки.

США скасовують безмитне ввезення малих посилок: що чекає на міжнародні відправлення

США з п'ятниці почнуть запроваджувати нові мита на невеликі посилки з усього світу, закривши лазівку, яка дозволяла безмитно ввозити в країну товари на мільярди доларів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Раніше цього літа президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про відміну скасування мита, яке дозволяло безмитно ввозити до США товари вартістю менше 800 доларів. Тепер усі посилки, що ввозяться до країни, будуть обкладатися митом незалежно від їхньої вартості.

Введення мит на малоцінні товари є черговим витком торгової війни Трампа, яка призвела до підвищення американських мит до найвищого рівня за останні десятиліття і викликала невдоволення торгових партнерів і союзників, зазначає видання.

Цей крок спонукав світові поштові служби оголосити про припинення надсилання поштових відправлень до Америки. Агентства в Німеччині та Сінгапурі заявили, що влада США не надала достатньої ясності щодо того, як стягуватимуться мита.

Європейські поштові служби призупиняють відправку посилок до США - Politico23.08.25, 14:00 • 4685 переглядiв

Високопоставлений представник адміністрації заявив, що США працюють з іноземними партнерами та Поштовою службою США, щоб "звести до мінімуму перебої".

"Укрпошта" продовжує доставляти посилки до США попри зміни правил: що відомо26.08.25, 16:28 • 2864 перегляди

Глобальне призупинення так званого режиму de minimis для малоцінних товарів послідувало за рішенням Трампа, ухваленим раніше цього року, про відміну пільг для товарів з Китаю та Гонконгу.

Підвищені мита в першу чергу вдарили по китайських інтернет-магазинах, які здійснюють прямі поставки безпосередньо американським споживачам, таким як Shein та Temu.

Мита Трампа: Shein і Temu різко скоротили продажі через підвищення цін07.05.25, 12:47 • 9132 перегляди

Білий дім заявив, що в період з 2015 по 2024 рік обсяг постачань de minimis, які щорічно надходять до США, збільшився з 134 млн до більш ніж 1,36 млрд. В інформаційному бюлетені йдеться, що пільгою de minimis "зловживали" і використовували для контрабанди смертельного опіоїду фентанілу до США.

"Іноземним поштовим службам необхідно діяти спільно, коли йдеться про моніторинг та контроль використання міжнародної пошти з метою контрабанди та поширення тероризму", - заявив Пітер Наварро, старший радник президента США з торгівлі та виробництва.

Офіційні особи США заявили, що після усунення лазівки для китайських посилок кількість посилок, які в'їжджають до США за маршрутом de minimis, скоротилася з 4 млн на день до 1 млн.

Однак один із чиновників заявив, що, якщо припинення не застосовуватиметься у глобальному масштабі, Китай "переправлятиме" товари, спрямовуючи їх через інші країни, щоб приховати їхнє походження.

Відправникам малоцінних посилок у США буде запропоновано платити взаємну митну ставку країни походження з однієї хвилини після опівночі або фіксовану суму від 80 до 200 доларів США.

Інший чиновник повідомив, що другий метод, який буде доступний лише протягом шести місяців, був розроблений, щоб дати поштовим службам більше часу для налаштування систем, які збиратимуть інформацію від відправників та перевізників про вміст їхньої пошти.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуНаші за кордоном
