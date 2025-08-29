США отменяют беспошлинный ввоз малых посылок: что ждет международные отправления

$41.320.08
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августа
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
США отменяют беспошлинный ввоз малых посылок: что ждет международные отправления

Киев • УНН

США вводят новые пошлины на все международные посылки, отменив льготу de minimis. Это решение вызвало недовольство торговых партнеров и почтовых служб, которые приостанавливают отправления в Америку.

США отменяют беспошлинный ввоз малых посылок: что ждет международные отправления

США с пятницы начнут вводить новые пошлины на небольшие посылки со всего мира, закрыв лазейку, которая позволяла беспошлинно ввозить в страну товары на миллиарды долларов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Ранее этим летом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об отмене отмены пошлины, которая позволяла беспошлинно ввозить в США товары стоимостью менее 800 долларов. Теперь все посылки, ввозимые в страну, будут облагаться пошлиной независимо от их стоимости.

Введение пошлин на малоценные товары является очередным витком торговой войны Трампа, которая привела к повышению американских пошлин до самого высокого уровня за последние десятилетия и вызвала недовольство торговых партнеров и союзников, отмечает издание.

Этот шаг побудил мировые почтовые службы объявить о прекращении отправки почтовых отправлений в Америку. Агентства в Германии и Сингапуре заявили, что власти США не предоставили достаточной ясности относительно того, как будут взиматься пошлины.

Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США - Politico23.08.25, 14:00 • 4685 просмотров

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что США работают с иностранными партнерами и Почтовой службой США, чтобы "свести к минимуму перебои".

«Укрпошта» продолжает доставлять посылки в США, несмотря на изменение правил: что известно26.08.25, 16:28 • 2864 просмотра

Глобальная приостановка так называемого режима de minimis для малоценных товаров последовала за решением Трампа, принятым ранее в этом году, об отмене льгот для товаров из Китая и Гонконга.

Повышенные пошлины в первую очередь ударили по китайским интернет-магазинам, которые осуществляют прямые поставки непосредственно американским потребителям, таким как Shein и Temu.

Пошлины Трампа: Shein и Temu резко сократили продажи из-за повышения цен07.05.25, 12:47 • 9132 просмотра

Белый дом заявил, что в период с 2015 по 2024 год объем поставок de minimis, ежегодно поступающих в США, увеличился со 134 млн до более чем 1,36 млрд. В информационном бюллетене говорится, что льготой de minimis "злоупотребляли" и использовали для контрабанды смертельного опиоида фентанила в США.

"Иностранным почтовым службам необходимо действовать сообща, когда речь идет о мониторинге и контроле использования международной почты с целью контрабанды и распространения терроризма", - заявил Питер Наварро, старший советник президента США по торговле и производству.

Официальные лица США заявили, что после устранения лазейки для китайских посылок количество посылок, въезжающих в США по маршруту de minimis, сократилось с 4 млн в день до 1 млн.

Однако один из чиновников заявил, что, если прекращение не будет применяться в глобальном масштабе, Китай "переправит" товары, направляя их через другие страны, чтобы скрыть их происхождение.

Отправителям малоценных посылок в США будет предложено платить взаимную таможенную ставку страны происхождения с одной минуты после полуночи или фиксированную сумму от 80 до 200 долларов США.

Другой чиновник сообщил, что второй метод, который будет доступен только в течение шести месяцев, был разработан, чтобы дать почтовым службам больше времени для настройки систем, которые будут собирать информацию от отправителей и перевозчиков о содержимом их почты.

Юлия Шрамко

