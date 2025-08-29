США отменяют беспошлинный ввоз малых посылок: что ждет международные отправления

США с пятницы начнут вводить новые пошлины на небольшие посылки со всего мира, закрыв лазейку, которая позволяла беспошлинно ввозить в страну товары на миллиарды долларов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Ранее этим летом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об отмене отмены пошлины, которая позволяла беспошлинно ввозить в США товары стоимостью менее 800 долларов. Теперь все посылки, ввозимые в страну, будут облагаться пошлиной независимо от их стоимости.

Введение пошлин на малоценные товары является очередным витком торговой войны Трампа, которая привела к повышению американских пошлин до самого высокого уровня за последние десятилетия и вызвала недовольство торговых партнеров и союзников, отмечает издание.

Этот шаг побудил мировые почтовые службы объявить о прекращении отправки почтовых отправлений в Америку. Агентства в Германии и Сингапуре заявили, что власти США не предоставили достаточной ясности относительно того, как будут взиматься пошлины.

Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США - Politico

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что США работают с иностранными партнерами и Почтовой службой США, чтобы "свести к минимуму перебои".

«Укрпошта» продолжает доставлять посылки в США, несмотря на изменение правил: что известно

Глобальная приостановка так называемого режима de minimis для малоценных товаров последовала за решением Трампа, принятым ранее в этом году, об отмене льгот для товаров из Китая и Гонконга.

Повышенные пошлины в первую очередь ударили по китайским интернет-магазинам, которые осуществляют прямые поставки непосредственно американским потребителям, таким как Shein и Temu.

Пошлины Трампа: Shein и Temu резко сократили продажи из-за повышения цен

Белый дом заявил, что в период с 2015 по 2024 год объем поставок de minimis, ежегодно поступающих в США, увеличился со 134 млн до более чем 1,36 млрд. В информационном бюллетене говорится, что льготой de minimis "злоупотребляли" и использовали для контрабанды смертельного опиоида фентанила в США.

"Иностранным почтовым службам необходимо действовать сообща, когда речь идет о мониторинге и контроле использования международной почты с целью контрабанды и распространения терроризма", - заявил Питер Наварро, старший советник президента США по торговле и производству.

Официальные лица США заявили, что после устранения лазейки для китайских посылок количество посылок, въезжающих в США по маршруту de minimis, сократилось с 4 млн в день до 1 млн.

Однако один из чиновников заявил, что, если прекращение не будет применяться в глобальном масштабе, Китай "переправит" товары, направляя их через другие страны, чтобы скрыть их происхождение.

Отправителям малоценных посылок в США будет предложено платить взаимную таможенную ставку страны происхождения с одной минуты после полуночи или фиксированную сумму от 80 до 200 долларов США.

Другой чиновник сообщил, что второй метод, который будет доступен только в течение шести месяцев, был разработан, чтобы дать почтовым службам больше времени для настройки систем, которые будут собирать информацию от отправителей и перевозчиков о содержимом их почты.