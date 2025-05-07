Пошлины Трампа: Shein и Temu резко сократили продажи из-за повышения цен

Две компании, которые поставляют товары из Китая, повысили розничные цены, чтобы покрыть расходы, связанные с повышением таможенных тарифов в США. Также Temu и Shein также пришлось сократить рекламу в Соединенных Штатах.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg и Reuters.

Детали

Пошлины, введенные администрацией президента Трампа, влияют на бизнес-планы компаний Temu и Shein. В течение последней недели подтверждается двузначное падение продаж после того, как китайские гиганты электронной коммерции повысили розничные цены, чтобы покрыть расходы из-за увеличения таможенных тарифов со стороны США.

Вloomberg передает, что согласно официальным данным продажи Temu, принадлежащего PDD Holdings Inc., упали на 17%. Речь идет о периоде с 25 апреля по 1 мая.

Shein за эту же неделю зафиксировал падение продаж в США на 23% - по сравнению с предыдущими семью днями.

Первоначальное падение продаж является одной из первых реакций американских потребителей на повышение цен, вызванное решением Трампа ликвидировать так называемую налоговую лазейку "de minimis". Temu и Shein долгое время полагались на нее, отправляя небольшие беспошлинные посылки из КНР потребителям в США.

Справка

Temu и Shein в значительной степени зависят от цепи поставок Китая. Обе компании скорректировали свои цены с 25 апреля, поскольку операционные расходы резко возросли из-за таможенных тарифов.

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Temu переложила почти все новые импортные налоги Трампа на американских потребителей на товары, поставляемые непосредственно из Китая. Стоимость некоторых товаров почти удвоилась.

Shein и Temu удвоили рекламу в Европе

Также Temu и Shein очевидно решили немного отойти от американского рынка, поскольку расходы на цифровую рекламу в Европе в апреле были увеличены, чего не прослеживалось на рынке Соединенных Штатов.

Расходы Temu и Shein на рекламу во Франции и Великобритании выросли больше, чем в других европейских странах. Согласно данным Sensor Tower, эксклюзивно предоставленным Reuters, Shein увеличил свои расходы на 35% во Франции и Великобритании, тогда как Temu PDD Group вырос на 40% и 20% по сравнению с предыдущим месяцем соответственно.

Дополнение

Дональд Трамп заявил, что экономика Китая сейчас работает очень плохо из-за введенных им пошлин в 145%. Интересно, что потребительское доверие в США, которое и без того было под давлением роста стоимости жизни, в апреле 2025 года упало до почти пятилетнего минимума, пишет Вloomberg.

Цены на дешевые товары китайских компаний Shein и Temu растут, поскольку Трамп закрывает беспошлинную лазейку - BBC