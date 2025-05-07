Пошлины Трампа: Shein и Temu резко сократили продажи из-за повышения цен

$41.450.15
46.960.22
ukenru
Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт
10:06 • 1136 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
09:50 • 9096 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
09:39 • 13270 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Эксклюзив
07:07 • 23844 просмотра

Домашнее насилие: количество обращений упало почти вдвое в 2025 году – Нацполиция

06:41 • 30810 просмотра

Католический мир ждет появления белого дыма: сегодня в Ватикане начинается конклав

06:12 • 36711 просмотра

Число пострадавших из-за массированной атаки рф на Киев продолжает расти: новые кадры последствий

6 мая, 14:29 • 81943 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

6 мая, 14:23 • 122353 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

6 мая, 14:11 • 84885 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
6 мая, 13:27 • 77363 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+13°
3м/с
53%
748 мм
Популярные новости

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом, вспыхнул пожар

7 мая, 01:44 • 48487 просмотра

Отставка кадырова угрожает стабильности режима путина – ISW

7 мая, 03:18 • 41347 просмотра

В Киеве в результате атаки дронов 2 погибших, 5 раненых, среди них 4 ребенка

7 мая, 03:30 • 41106 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

05:45 • 39515 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

07:16 • 16918 просмотра
публикации

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

10:06 • 1136 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

09:50 • 9096 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

09:39 • 13270 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

05:45 • 39849 просмотра

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

6 мая, 15:56 • 75941 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 44756 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 95144 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 92530 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 104142 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 51981 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Пошлины Трампа: Shein и Temu резко сократили продажи из-за повышения цен

Киев • УНН

 • 3020 просмотра

Продажи Temu и Shein упали на 17% и 23% соответственно. На фоне таможенных тарифов Трампа, гиганты электронной коммерции переложили расходы на американских потребителей.

Пошлины Трампа: Shein и Temu резко сократили продажи из-за повышения цен

Две компании, которые поставляют товары из Китая, повысили розничные цены, чтобы покрыть расходы, связанные с повышением таможенных тарифов в США. Также Temu и Shein также пришлось сократить рекламу в Соединенных Штатах.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg и Reuters.

Детали

Пошлины, введенные администрацией президента Трампа, влияют на бизнес-планы компаний Temu и Shein. В течение последней недели подтверждается двузначное падение продаж после того, как китайские гиганты электронной коммерции повысили розничные цены, чтобы покрыть расходы из-за увеличения таможенных тарифов со стороны США.

Вloomberg передает, что согласно официальным данным продажи Temu, принадлежащего PDD Holdings Inc., упали на 17%. Речь идет о периоде с 25 апреля по 1 мая.

Shein за эту же неделю зафиксировал падение продаж в США на 23% - по сравнению с предыдущими семью днями.

Первоначальное падение продаж является одной из первых реакций американских потребителей на повышение цен, вызванное решением Трампа ликвидировать так называемую налоговую лазейку "de minimis". Temu и Shein долгое время полагались на нее, отправляя небольшие беспошлинные посылки из КНР потребителям в США.

Справка

Temu и Shein в значительной степени зависят от цепи поставок Китая. Обе компании скорректировали свои цены с 25 апреля, поскольку операционные расходы резко возросли из-за таможенных тарифов.

ЕС ужесточит проверку товаров из Shein и Temu: что ждет покупателей06.02.25, 05:00 • 108358 просмотров

Temu переложила почти все новые импортные налоги Трампа на американских потребителей на товары, поставляемые непосредственно из Китая. Стоимость некоторых товаров почти удвоилась.

Shein и Temu удвоили рекламу в Европе

Также Temu и Shein очевидно решили немного отойти от американского рынка, поскольку расходы на цифровую рекламу в Европе в апреле были увеличены, чего не прослеживалось на рынке Соединенных Штатов.

Расходы Temu и Shein на рекламу во Франции и Великобритании выросли больше, чем в других европейских странах. Согласно данным Sensor Tower, эксклюзивно предоставленным Reuters, Shein увеличил свои расходы на 35% во Франции и Великобритании, тогда как Temu PDD Group вырос на 40% и 20% по сравнению с предыдущим месяцем соответственно.

Дополнение

Дональд Трамп заявил, что экономика Китая сейчас работает очень плохо из-за введенных им пошлин в 145%. Интересно, что потребительское доверие в США, которое и без того было под давлением роста стоимости жизни, в апреле 2025 года упало до почти пятилетнего минимума, пишет Вloomberg.

Цены на дешевые товары китайских компаний Shein и Temu растут, поскольку Трамп закрывает беспошлинную лазейку - BBC02.05.25, 12:07 • 4125 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$62.71
Bitcoin
$97,024.90
S&P 500
$5,627.44
Tesla
$275.41
Газ TTF
$34.95
Золото
$3,390.59
Ethereum
$1,844.04