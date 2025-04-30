Трамп заявив, що економіка Китаю «працює дуже погано» через мита у 145%
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що економіка Китаю зараз працює дуже погано через запроваджені ним мита у 145%. За словами Трампа, США укладуть угоду з Китаєм щодо мит.
Президент США Дональд Трамп заявив, що економіка Китаю "працює дуже погано" через запроваджені мита в 145%, та додав, що йому дуже сумно це чути, передає УНН із посиланням на CNN.
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Як заявив Трамп, економіка Китаю "зараз працює дуже погано" через запроваджені ним 145% мита.
Я щойно бачив деякі звіти, і я не хочу, щоб це сталося з Китаєм. Мені було дуже сумно це чути
Американський лідер також зазначив, що "у певний момент США укладе угоду з Китаєм" щодо мит.
Ми говоримо з Китаєм
Нагадаємо
Китай створив "білий список" товарів, вироблених у США, які будуть звільнені від 125-відсоткових мит.