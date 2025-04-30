Трамп заявил, что экономика Китая "работает очень плохо" из-за пошлин в 145%
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что экономика Китая сейчас работает очень плохо из-за введенных им пошлин в 145%. По словам Трампа, США заключат соглашение с Китаем по пошлинам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика Китая "работает очень плохо" из-за введенных пошлин в 145%, и добавил, что ему очень грустно это слышать, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Как заявил Трамп, экономика Китая "сейчас работает очень плохо" из-за введенных им 145% пошлин.
Я только что видел некоторые отчеты, и я не хочу, чтобы это произошло с Китаем. Мне было очень грустно это слышать
Американский лидер также отметил, что "в определенный момент США заключит соглашение с Китаем" относительно пошлин.
Мы говорим с Китаем
Напомним
Китай создал "белый список" товаров, произведенных в США, которые будут освобождены от 125-процентных пошлин.