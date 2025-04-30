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Трамп заявил, что экономика Китая "работает очень плохо" из-за пошлин в 145%

Киев • УНН

 • 2530 просмотра

Дональд Трамп заявил, что экономика Китая сейчас работает очень плохо из-за введенных им пошлин в 145%. По словам Трампа, США заключат соглашение с Китаем по пошлинам.

Трамп заявил, что экономика Китая "работает очень плохо" из-за пошлин в 145%

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика Китая "работает очень плохо" из-за введенных пошлин в 145%, и добавил, что ему очень грустно это слышать, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как заявил Трамп, экономика Китая "сейчас работает очень плохо" из-за введенных им 145% пошлин.

Я только что видел некоторые отчеты, и я не хочу, чтобы это произошло с Китаем. Мне было очень грустно это слышать

 - сказал Трамп.

Американский лидер также отметил, что "в определенный момент США заключит соглашение с Китаем" относительно пошлин.

Мы говорим с Китаем 

- добавил Трамп.

Напомним

Китай создал "белый список" товаров, произведенных в США, которые будут освобождены от 125-процентных пошлин.

Павел Башинский

Павел Башинский

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