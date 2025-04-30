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Китай склав "білий список" товарів США без публічного оголошення - Reuters

Київ • УНН

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Китай створив перелік товарів з США, звільнених від мит, щоб пом'якшити торгову війну. Влада приватно інформує компанії про категорії товарів, які не обкладатимуться митом.

Китай склав "білий список" товарів США без публічного оголошення - Reuters

Китай створив "білий список" товарів, вироблених у США, які будуть звільнені від 125-відсоткових мит. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, таким чином Пекін прагне пом'якшити наслідки своєї торгової війни з Вашингтоном.

Зокрема, Китай уже звільнив від мит деякі продукти, включно з деякими фармацевтичними препаратами, мікрочіпами та авіаційними двигунами. Також він попросив компанії визначити критично важливі товари, які їм потрібні без мит. Однак про існування так званого "білого списку" раніше не повідомлялося.

За інформацією двох джерел Reuters, поки що незрозуміло, скільки саме продуктів і які саме, через те, що влада не розголошує цю інформацію.

Натомість влада в приватному порядку зв'язується з компаніями і повідомляє їх про існування списку категорій продукції, які будуть звільнені від мит.

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Одне з джерел повідомило, що в понеділок з компанією зв'язався уряд шанхайського району Пудун з приводу списку, додавши, що раніше фірма лобіювала звільнення від мит, на тлі того, що використовує американські технології для виробництва деяких своїх продуктів.

"Нам, як і раніше, необхідно отримати безліч технологій зі США", - сказало джерело.

Інше джерело повідомило, що деяким компаніям було запропоновано в приватному порядку зв'язатися з владою, щоб дізнатися, чи підпадає їхня продукція, що імпортується, під виняток.

Список звільнених від сплати податків продуктів також, схоже, зростає. Так, наприклад, Китай скасував мита на імпорт етану зі США.

Найбільші переробники етану вже звернулися до Пекіна з проханням про скасування мит, через те, що США є єдиним постачальником.

Нагадаємо

Раніше Reuters повідомляв, що посол Китаю в США Сє Фен закликав США припинити торгівельну війну, але зауважив, що Китай "готовий відповісти у відповідь на ескалацію торгової війни". 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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