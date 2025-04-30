Китай составил "белый список" товаров США без публичного объявления - Reuters

Китай создал "белый список" товаров, произведенных в США, которые будут освобождены от 125-процентных пошлин. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, таким образом Пекин стремится смягчить последствия своей торговой войны с Вашингтоном.

В частности, Китай уже освободил от пошлин некоторые продукты, включая некоторые фармацевтические препараты, микрочипы и авиационные двигатели. Также он попросил компании определить критически важные товары, которые им нужны без пошлин. Однако о существовании так называемого "белого списка" ранее не сообщалось.

По информации двух источников Reuters, пока что неясно, сколько именно продуктов и какие именно, из-за того, что власти не разглашают эту информацию.

Вместо этого власти в частном порядке связываются с компаниями и сообщают им о существовании списка категорий продукции, которые будут освобождены от пошлин.

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

Один из источников сообщил, что в понедельник с компанией связалось правительство шанхайского района Пудун по поводу списка, добавив, что ранее фирма лоббировала освобождение от пошлин, на фоне того, что использует американские технологии для производства некоторых своих продуктов.

"Нам, по-прежнему, необходимо получить множество технологий из США", - сказал источник.

Другой источник сообщил, что некоторым компаниям было предложено в частном порядке связаться с властями, чтобы узнать, подпадает ли их продукция, импортируемая, под исключение.

Список освобожденных от уплаты налогов продуктов также, похоже, растет. Так, например, Китай отменил пошлины на импорт этана из США.

Крупнейшие переработчики этана уже обратились в Пекин с просьбой об отмене пошлин, из-за того, что США являются единственным поставщиком.

Напомним

Ранее Reuters сообщал, что посол Китая в США Се Фен призвал США прекратить торговую войну, но заметил, что Китай "готов ответить в ответ на эскалацию торговой войны".