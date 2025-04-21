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Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США, правительственных чиновников и руководителей НПО за их "вопиющее поведение в вопросах, связанных с Гонконгом". Это стало ответом на санкции США против китайских и гонконгских должностных лиц, что Пекин решительно осуждает.

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

Китай ввел санкции против некоторых членов Конгресса США, правительственных чиновников, а также руководителей неправительственных организаций за "вопиющее поведение в вопросах, связанных с Гонконгом". Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Китая, сообщает УНН.

Детали

Санкции стали ответом на введение США санкций против шести официальных лиц Китая и Гонконга. Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что Китай "решительно осуждает" такие действия

Любые неправильные действия, предпринятые американской стороной в отношении проблемы, связанной с Гонконгом, будут встречены решительным и взаимным противодействием китайской стороны

- сказал Го.

Дополнение

Посол Китая в Соединенных Штатах Се Фэн призвал США прекратить торговую войну, но отметил, что Китай "готов ответить на эскалацию торговой войны". Во время мероприятия в Вашингтоне посол Китая в США заявил, что таможенная политика президента Трампа "разрушит мировую экономику".

"Мы должны стремиться к мирному сосуществованию, а не сталкиваться лбами, и помогать друг другу достигать успеха, а не попадать в беспроигрышный сценарий. Земля достаточно велика, чтобы вместить как Китай, так и США", - сказал посол Китая в США Се Фэн.

Китайская экономика в первом квартале 2025 года выросла благодаря сильному экспорту, говорится в отчете правительства КНР. Но торговая война между Вашингтоном и Пекином омрачает дальнейшие перспективы.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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