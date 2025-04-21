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Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США - Reuters

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США, урядовців та керівників НУО за їхню "кричущу поведінку в питаннях, пов'язаних із Гонконгом". Це стало відповіддю на санкції США проти китайських та гонконгських посадовців, що Пекін рішуче засуджує.

Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США - Reuters

Китай запровадив санкції проти деяких членів Конгресу США, урядовців, а також керівників неурядових організацій за "кричущу поведінку в питаннях, пов'язаних із Гонконгом". Про це пише Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ Китаю, повідомляє УНН.

Деталі

Санкції стали відповіддю на запровадження США санкцій проти шістьох офіційних осіб Китаю та Гонконгу. Речник міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що Китай "рішуче засуджує" такі дії

Будь-які неправильні дії, вжиті американською стороною щодо проблеми, пов'язаної з Гонконгом, будуть зустрінуті рішучою та взаємною протидією китайської сторони

- сказав Го.

Доповнення

Посол Китаю в Сполучених Штатах Сє Фен закликав США припинити торгівельну війну, але зауважив, що Китай "готовий відповісти у відповідь на ескалацію торгової війни". Під час заходу у Вашингтоні посол Китаю в США заявив, що митна політика президента Трампа "зруйнує світову економіку".

"Ми повинні прагнути до мирного співіснування, а не стикатися лобами, і допомагати один одному досягати успіху, а не потрапляти в безпрограшний сценарій. Земля також достатньо велика, щоб вмістити як Китай, так і США", - сказав посол Китаю в США Сє Фен.

Китайська економіка у першому кварталі 2025 року зросла завдяки сильному експорту, ідеться у звіті уряду КНР. Але торгівельна війна між Вашингтоном і Пекіном затьмарює подальші перспективи.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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