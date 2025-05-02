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Цены на дешевые товары китайских компаний Shein и Temu растут, поскольку Трамп закрывает беспошлинную лазейку - BBC

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Трамп закрыл лазейку для беспошлинных посылок, что привело к росту цен на Shein и Temu для американских клиентов. Это связано с борьбой против контрабанды и защитой американского бизнеса.

Цены на дешевые товары китайских компаний Shein и Temu растут, поскольку Трамп закрывает беспошлинную лазейку - BBC

Президент Дональд Трамп закрыл лазейку для беспошлинных посылок низкой стоимости. Это привело к росту цен для американских клиентов таких гигантов онлайн-торговли, как Shein и Temu, сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Китайские гиганты онлайн-торговли полагались на так называемое освобождение "de minimis", чтобы продавать и отправлять товары низкой стоимости непосредственно в США без необходимости платить пошлины или налоги на импорт.

De minimis - это латинский термин, который дословно переводится как "наименьший". В этом контексте он относится к торговому правилу США, принятому Конгрессом в 1938 году, чтобы избежать затрат, связанных со взысканием лишь небольших сумм импортных сборов. В 21 веке, после ряда повышений этого порога, это правило позволило розничным торговцам отправлять американским клиентам посылки стоимостью менее 800 долларов без уплаты пошлин или налогов. Сторонники этой лазейки утверждают, что она помогла упростить таможенный процесс.

По данным Таможенной и пограничной службы США (CBP), грузы, на которые распространяется это исключение, составляют более 90% всех грузов, ввозимых в страну.

Китайские интернет-магазины, такие как Shein и Temu, получили значительную выгоду от этой лазейки. Обе платформы привлекли миллионы американских клиентов благодаря маркетинговым блиц-акциям, которые демонстрировали их сверхнизкие цены. И именно освобождение de minimis помогло им предложить эти предложения так дешево.

США хотят начать переговоры по пошлинам с Китаем – СМИ01.05.25, 18:35 • 9352 просмотра

Но и Трамп, как и его предшественник Джо Байден, заявил, что она наносила ущерб американскому бизнесу и использовалась для контрабанды нелегальных товаров, в частности наркотиков.

В феврале Трамп ненадолго закрыл эту лазейку. Приостановка была быстро отменена, поскольку таможенные инспекторы, фирмы по доставке и интернет-магазины пытались приспособиться к таким серьезным изменениям за короткий срок.

Во время первой приостановки действия исключения Почтовая служба США временно прекратила принимать посылки из материкового Китая и Гонконга.

В указе, которым было объявлено о последнем решении, указано, что оно направлено на борьбу с незаконным ввозом синтетических опиоидов, таких как фентанил.

В нем говорится о том, что многие китайские грузоотправители используют обманные методы, чтобы скрыть запрещенные вещества в упаковках низкой стоимости, "чтобы воспользоваться освобождением от уплаты пошлины de minimis".

Эти наркотики убивают десятки тысяч американцев ежегодно, в том числе 75 000 смертей в год от одного только фентанила

- добавили в отчете.

Байден также запрещал

Идея не нова. В прошлом году администрация Байдена предложила правила, призванные остановить "злоупотребление" освобождением от пошлин.

Растущий объем минимальных поставок затрудняет выявление и блокирование нелегальных или опасных поставок

- отмечалось в документе.

Этот шаг соответствует политике Трампа, направленной на борьбу с товарами из Китая.

Белый дом также раскритиковал успех таких фирм, как Temu и Shein, в том, что они создали дополнительную нагрузку на пограничные службы, поскольку количество посылок, попадающих в США через эту лазейку, возросло с примерно 140 миллионов десять лет назад до более миллиарда в прошлом году.

Что это значит для онлайн-шопинга

Посылки, отправляемые в США из материкового Китая и Гонконга стоимостью до 800 долл., теперь облагаются налогом в размере 120% или фиксированным сбором. Первоначально этот сбор составлял 100 долл., а в начале июня он должен вырасти до 200 долл.

Еще до того, как эти пакеты обложили налогом на импорт, американские потребители увидели, что цены на них выросли. Shein и Temu повысили цены для своих американских клиентов до 2 мая "в связи с недавними изменениями в мировых торговых правилах и тарифах".

В прошлом году Американский форум действий, политическая группа правого толка, подсчитала, что отмена льготы приведет к "дополнительным ежегодным расходам в размере от 8 до 30 миллиардов долларов, которые в конечном итоге будут переложены на плечи потребителей".

Дополнение

Генеральный директор Apple Тим Кук во время пресс-конференции в среду подробно рассказал о том, как компания реагирует на пошлины США, введенные президентом Дональдом Трампом, оценив потенциальное воздействие на бизнес компании в как минимум 900 млн долларов в этом квартале

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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